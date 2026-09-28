La Virtus Sanremese parte piano ma poi cala il poker, Olimpic travolto nella ripresa

Dopo il freno a mano tirato dell’esordio – quel pareggio per 1-1 maturato fuori casa sul campo delL Loano – i biancoazzurri archiviano in fretta la settimana iniziata con l’esonero in panchina e nell’affidamento temporaneo della squadra a Simone Teti (con l’attesa per l’ufficializzazione del nuovo mister). A Pian di Poma finisce con un rotondo 4-0 ai danni di un’Olimpic 1971 che, pur mostrando un’ottima organizzazione per lunghi tratti, deve arrendersi alla superiorità e ai colpi dei singoli nel corso della ripresa.

Il match: primo tempo bloccato, l’Olimpic regge. L’avversario di turno non era dei più morbidi: l’Olimpic 1971 si presentava ai nastri di partenza forte del percorso della passata stagione, in cui si era imposta come la migliore delle prime quattro formazioni degli altrettanti gironi della Prima Categoria ligure, pur frenata nelle dai virtussini nelle scorse semifinali di Coppa Italia di categoria (vinte poi dalla Virtus).

Nel primo tempo la partita scorre sui binari dell’equilibrio e della tensione tipica di inizio stagione . I genovesi si dimostrano squadra quadrata, ordinata, capace di chiudere ogni spazio e arginare le manovre d’attacco dei matuziani. E di infilarsi alle nelle pieghe della retroguardia virtussina. I padroni di casaa trovare il ritmo giusto, sbattendo contro l’ordine della difesa ospite e chiudendo la prima frazione sullo 0-0, in un clima complessivamente interlocutorio.

La ripresa e il capolavoro di Gagliardi. Il copione cambia radicalmente nel secondo tempo. La scossa arriva dai valori tecnici individuali e da una manovra che inizia a farsi più fluida e pungente. Al 11′ della ripresa si sblocca l’incontro grazie alla giocata che accende il pomeriggio del Pian di Poma: Gagliardi, da tempo terrore delle difese nel calcio ponentino e non solo, inventa una rete spettacolare, un colpo di tacco in acrobazia che lascia immobile e di stucco il portiere ospite.