La Virtus Sanremese parte con il freno a mano tirato, a Loano è 1-1

Loano. Un esordio che lascia spazio a più di una riflessione per una delle regine annunciate del campionato. Nella prima giornata del girone A di Promozione, la Virtus Sanremese non va oltre l’1-1 sul campo ostico della San Francesco Loano, confermando come il torneo regionale sappia essere spietato e ricco di insidie fin dal primo chilometro.

La Cronaca: Turrini la sblocca, Loano di carattere nella ripresa. Il primo tempo parla decisamente ponentino e a tinte biancazzurre. La formazione di Marco Prunecchi approccia il match con piglio autoritario, spingendo forte e cercando di imporre la propria caratura tecnica. Dopo un paio di squilli firmati da Alvarez e Pellicanò, e un brivido corso sulla schiena dei matuziani (con Auteri che sfiora il vantaggio e Negro costretto a salvare miracolosamente sulla linea a portiere battuto), è la Virtus a trovare il varco giusto al 37’.

A rompere l’equilibrio ci pensa Iliasse Turrini: ripartenza fulminea avviata sull’out di sinistra, palla tagliata al limite dell’area per il centrocampista che controlla con freddezza e scarica un destro potente e preciso che si infila dritto all’incrocio dei pali. Un gol da cineteca che manda gli ospiti al riposo sull’1-0.

Ma nel secondo tempo l’inerzia del match cambia radicalmente.

La San Francesco Loano, guidata in panchina da Davide Brignoli, rientra in campo con un altro passo e un furore agonistico rinnovato. Passano appena tre minuti dal fischio della ripresa e l’episodio che rimette in carreggiata i padroni di casa si materializza: Hamati serve in area Auteri, atterrato fallosamente. Per il direttore di gara non ci sono dubbi: è calcio di rigore. Vibranti le poteste dei virtussini, per i quali la decisione appare ingiusta e sproporzionata. Dagli undici metri si presenta Addiego, che spiazza Brizio incrociando con freddezza il sinistro per l’1-1.

Da quel momento la sfida diventa apertissima e vibrante. Il Loano cresce d’intensità spinto da Sina e Hamati, sfiorando il clamoroso sorpasso nel finale con un tiro di Hamati disinnescato da un intervento prodigioso di Brizio all’89’. Nel recupero c’è spazio anche per i tentativi di Gagliardi e per una punizione insidiosa di Colantonio sventata ancora da un attento Brizio, prima del triplice fischio che sancisce la divisione della posta in palio.

Lo scenario del Girone A e il commento: un pari che fa discutere le grandi. Il pareggio del “Giorgio Ellena” inserisce subito le due squadre nel gruppo di a capo-classifica a quota 1 punto,fotografando un avvio di girone A estremamente equilibrato. Guardando al resto della prima giornata, il tabellone dei risultati registra l’impatto forte del Finale (che cala il poker superando 4-2 il Ventimiglia), le manite e le battaglie delle altre protagoniste del ponente, con equilibri che inevitabilmente richiederanno tempo per essere definiti.

Per la Virtus Sanremese – inserita a pieno titolo tra le formazioni più quotate e ambiziose per il salto di categoria – questo stop esterno non rappresenta certo un dramma, ma un chiaro avviso alla navigazione. I biancazzurri, reduci dal buon percorso in Coppa Italia (con il pass staccato per i quarti ai danni del Pontelungo), hanno mostrato lampi di grande qualità e cinismo nella prima frazione, paghi forse di aver gestito il vantaggio senza chiudere la pratica.