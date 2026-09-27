La Sanremese frena a Gozzano, biancazzurri pagano dazio all’Allesina

Nella quinta giornata del girone A di Serie D, la Sanremese cade di misura per 2-1 contro i padroni di casa piemontesi, al termine di una sfida intensa decisa da episodi e colpi di freddo a cavallo delle due frazioni.

La partita si mette subito in salita per la formazione matuziana. Nemmeno il tempo di prender le misure che, all’8′, i rossoblù padroni di casa sbloccano il punteggio: sugli sviluppi di un’azione manovrata, è Busicchia a trovare l’incornata vincente che fulmina la retroguardia sanremese e fa esultare il pubblico locale.