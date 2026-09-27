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La Sanremese frena a Gozzano, biancazzurri pagano dazio all’Allesina
L’incontro finisce 2-1 per i padroni di casa
Gozzano. Non basta il momentaneo guizzo di Costantino ai biancazzurri per sbancare l’Alberto Allesina di Gozzano.
Nella quinta giornata del girone A di Serie D, la Sanremese cade di misura per 2-1 contro i padroni di casa piemontesi, al termine di una sfida intensa decisa da episodi e colpi di freddo a cavallo delle due frazioni.
La partita si mette subito in salita per la formazione matuziana. Nemmeno il tempo di prender le misure che, all’8′, i rossoblù padroni di casa sbloccano il punteggio: sugli sviluppi di un’azione manovrata, è Busicchia a trovare l’incornata vincente che fulmina la retroguardia sanremese e fa esultare il pubblico locale.
La reazione degli ospiti, tuttavia, non si fa attendere. Passano appena tre minuti e la Sanremese rimette le cose a posto: al 11′ è il centravanti Costantino a salire in cattedra, sfruttando al meglio lo spazio concesso dalla difesa di casa e firmando l’1-1 con una stoccata precisa che riequilibria immediatamente l’incontro.
Il match si sviluppa poi su binari di grande equilibrio, con le due squadre che lottano su ogni pallone a centrocampo senza riuscire a prevalere. Quando il pareggio sembrava ormai scritto nel copione del secondo tempo, a spezzare l’equilibrio ci pensa la giocata da fermo: al 24′ della ripresa, Ghioldi si incarica della battuta di un calcio di punizione dal limite e disegna una traiettoria perfetta che non lascia scampo al portiere biancazzurro, siglando il 2-1 che decide definitivamente le sorti del match.
Nel finale i tentativi di forcing della Sanremese non sortiscono l’effetto sperato, complice il temperamento di un Gozzano abile a blindare il vantaggio fino al triplice fischio del signor Allotta di Trapani. Per i ragazzi ponentini arriva così uno stop che frena la marcia in questo avvio di stagione, imponendo un immediato esame di coscienza in vista dei prossimi impegni di campionato.
Tabellino
GOZZANO – SANREMESE CALCIO 2-1
Reti: 8′ pt Busicchia (G), 11′ pt Costantino (S), 24′ st Ghioldi (G)
Gozzano: Allesina; arbitro F. Allotta (sez. Trapani), assistenti G. Graziano e S. Yu.