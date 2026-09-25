La Lega Navale Italiana festeggia 40 anni, a Santa Tecla l’evento “Il mare ci unisce”
Sanremo. Si terrà domani, a partire dalle ore 15 presso il Forte di Santa Tecla, l’evento “Il mare ci unisce da 40 anni”, promosso dalla sezione locale della Lega Navale Italiana per celebrare quattro decenni di storia dedicati alla passione per il mare e alla tutela dell’ambiente marino.
La giornata prenderà il via con i saluti istituzionali, per poi dare spazio a un ricco programma di interventi curati da relatori ed esperti del settore.
I temi trattati spazieranno dall’approfondimento storico all’ambiente marino, con un’attenzione particolare rivolta al territorio sanremese e al Mar Ligure di Ponente:
Storia della marineria,il dottor Marco Macchi proporrà un excursus sulla tradizione marittima di Sanremo, ripercorrendone le tappe dagli albori ai giorni nostri.
Sicurezza in mare, il comandante della Capitaneria di Porto, Alessio Fumarola, approfondirà le tematiche attuali legate alla sicurezza e alla prevenzione della navigazione.
Ambiente sottomarino: il professor Fulvio Garibaldi, biologo marino e docente all’Università di Genova, guiderà il pubblico alla scoperta del mondo sommerso.
Navigazione d’altura: Ida Schiavi e Paolo Pinto di Veladoc concluderanno l’incontro con filmati ed esperienze dedicati alle grandi traversate a vela in mare aperto.
Sull’importanza della ricorrenza si è espresso anche il vicesindaco di Sanremo, Fulvio Fellegara: «Quaranta anni di storia rappresentano un traguardo importante che dimostra il costante impegno di questa associazione nel portare avanti i valori di amore per il mare, di conoscenza e di rispetto dell’ambiente».