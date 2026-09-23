La denuncia del consigliere Ventimiglia: “San Romolo inquinato”

Ventimiglia. Una situazione igienico-sanitaria insostenibile, un finto “mistero” lungo mesi che ora trova una spiegazione tecnica tanto chiara quanto inaccettabile: gli scarichi di acque nere confluiscono nelle condotte delle acque bianche, riversandosi poi nel torrente San Romolo e provocando i gravi episodi di inquinamento che hanno funestato la nostra estate. Questa la dura denuncia del Consigliere Comunale di Daniele Ventimiglia di Futuro Nazionale, che accende i riflettori sull’emergenza che sta mettendo in ginocchio la zona del Borgo a Sanremo.

“I cittadini della piazza del Borgo sono ormai esasperati e non possono più tollerare questa situazione — dichiara il Consigliere—. Siamo di fronte a miasmi fognari continui, un odore nauseabondo che persiste da mesi e rende l’aria totalmente irrespirabile. È una vergogna a cui l’amministrazione deve porre rimedio immediatamente”.

La nota di Futuro Nazionale evidenzia come il problema non sia solo una questione di decoro urbano, ma un rischio concreto per l’economia locale e la salute pubblica: “In quest’area insistono diverse attività commerciali: bar e pizzerie che lavorano con il pubblico e che vedono i propri spazi all’aperto e la propria attività pesantemente danneggiati da questa insalubrità. Ma il dato più allarmante è la vicinanza con la scuola elementare del quartiere. È assolutamente inaccettabile che i bambini debbano frequentare le lezioni e muoversi in un ambiente circostante così compromesso.