La Città dei fiori scommette sull’enogastronomia con l’iniziativa “Sanremo con Gusto”

Sanremo. Musica e fiori caratterizzano da sempre la città di Sanremo, grazie anche a eventi di caratura nazionale e internazionale, come il Festival della Canzone e il Corso Fiorito. Con il progetto di “Sanremo con Gusto“, ideato da Sanremo On in collaborazione con il gruppo E20, l’obiettivo è ora quello di inserirsi nel panorama enogastronomico italiano con un nuovo evento originale e di qualità.

Grazie al supporto del Comune di Sanremo – assessorato al Turismo – e al contributo di tutti gli sponsor, è stato costruito un format innovativo in grado di unire cultura del cibo, cucina, prodotti tipici, e nuove frontiere dell’alimentazione. Una tre giorni densa di appuntamenti e iniziative diversificate, in location suggestive e differenti, che si propone di diventare appuntamento fisso annuale e crescere in proposte e contenuti edizione dopo edizione al fine di conquistare sempre più gradimento e popolarità. Sanremo, insomma, è anche riferimento del cibo e del gusto.

«Ci piacerebbe creare qualcosa che caratterizzi Sanremo con i suoi prodotti tipici, e che duri negli anni.», ha esordito l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni in apertura della conferenza stampa dell’evento tenutasi questa mattina presso Palazzo Bellevue, «Una manifestazione collegata interamente all’enogastronomia non l’abbiamo ancora, e tale occasione potrebbe essere anche il momento giusto per esaltare un’eccellenza come il nostro gambero rosso, e la categoria dei pescatori.»

«L’enogastronomia, e la cultura del cibo in generale, è un tema molto importante: gli stranieri, quando decidono di venire in Italia, vengono anche per assaporare la nostra cucina.», ha proseguito il presidente di Sanremo On Roberto Berio, «E tra gli obiettivi, c’è anche quello della destagionalizzazione, per far sì che la città possa vivere tutto l’anno. Per me è molto significativa anche la collaborazione con Slow Food, con cui festeggeremo il suo quarantennale proprio qui a Sanremo.»

«C’è un numero sempre più alto di persone che hanno intolleranze o che decidono di assumere uno stile di vita gluten free, e in Italia non esiste un evento che raccolga questo tipo di prodotti.», ha concluso il ceo di E20 Fulvio Gazzola, «Quindi, la mia idea è stata quella di iniziare a rendere Sanremo una città amica del gluten free. Quest’anno abbiamo chiesto a Sanremo On di avere un piccolo spazio all’interno di “Sanremo con Gusto” per questa iniziativa. Nel 2027, invece, realizzeremo un evento dedicato esclusivamente al gluten free. Nel bacino di Liguria e Piemonte, sono circa novantamila le persone certificate che soffrono di intolleranza al glutine, motivo per il quale credo che sia molto importante focalizzare l’attenzione su questo tema.»

Obiettivi chiave

Arricchire l’identità di Sanremo: affiancare al ruolo di capitale della musica e dei fiori un nuovo posizionamento legato al gusto e all’ospitalità di qualità.

Attrarre visitatori: con tre momenti clou spalmati su tre giorni, generando flussi turistici in un periodo di bassa stagione, con benefici per hotel, ristoranti e attività commerciali.

Valorizzare i prodotti locali: dare centralità al Gambero rosso di Sanremo e ai prodotti tipici liguri come ambasciatori della città.

Il programma

Sono previsti momenti distintivi in grado di coniugare cultura del cibo, prodotti tipici del territorio, cene-degustazioni e informazione.

Con una grande scelta di base: ricordare in un convegno-evento la grande figura di Carlin Petrini, fondatore e padre di Slow Food, recentemente scomparso, celebrando contestualmente il quarantennale dell’associazione a consolidare così un legame con Sanremo che nasce da lontano e che si è sempre rinnovato nel tempo.

Ma anche a celebrare uno dei prodotti simboli della nostra città e del nostro mare, conosciuto a livello internazionale: il gambero rosso di Sanremo.

Venerdì 27 novembre

Celebriamo i 40 anni di Slow Food con il ricordo evento per Carlin Petrini e una cena “firmata” alla sera a Villa Nobel

Siamo all’Ariston, luogo simbolo della città. Le sale unificate del Roof, che ospitano tutte le conferenze stampa del Festival della Canzone Italiana, saranno lo scenario per celebrare i 40 anni di Slow Food con il ricordo-evento dedicato alla figura di Carlin Petrini, il fondatore dell’associazione, personaggio conosciuto a livello mondiale che ha trasformato il cibo in un movimento culturale basato su sostenibilità, biodiversità e giustizia alimentare. Scomparso nel maggio scorso a Bra, verrà ricordato da tanti e illustri personaggi che lo hanno conosciuto e ne hanno condiviso i valori fondamentali. L’evento avrà inizio alle 17, ed è previsto anche un momento musicale del Club Tenco, a cui Petrini era molto legato. Sanremo, molto legata a Slow Food, aveva già celebrato i 20 e i 30 anni dell’associazione.

Anche la serata di venerdì sarà “targata” Slow Food e in particolare da alcuni chef amici dell’Associazione che ci raggiungeranno a Sanremo per una cena di beneficenza speciale che si svolgerà nella splendida cornice di Villa Nobel. La cena, con inizio alle 20,30, sarà a pagamento su prenotazione e il ricavato, detratte le spese, sarà devoluto in beneficenza.

Sabato 28 novembre

Nella centralissima piazza Colombo sarà installata una grande tensostruttura di 300 metri quadri che per due giorni ospiterà una serie di importanti e interessanti iniziative legate al mondo del cibo. Tutte le dimostrazioni e le conferenze saranno accompagnate da show cooking dedicati per spiegare al pubblico con parole e fatti ciò di cui si sta dibattendo. Sarà illustrato il disciplinare ufficiale per la preparazione e cottura della tipica Sardenaira ligure, così come sarà descritta e preparata la classica Torta di Verdura con le sue varianti. Altri show cooking con chef al lavoro presenteranno due piatti tipici liguri come il Brandacujun e il Cappon Magro. Piatti protagonisti degli show cooking: sardenaira, torta di verdura, brandacujun, e cappon magro.

Sempre sabato 28, spazio al tema del Gluten Free a Villa Nobel, con una conferenza-incontro e una cena stellata. Il tema del Gluten Free è sempre più sentito nel mondo del cibo. Si è pensato per questo di dedicare una parte della rassegna all’argomento. Nelle sale di Villa Nobel prima sarà tenuta una conferenza-incontro con operatori e produttori del settore con tutte le ultime novità. A seguire, nella “serra” del giardino della Villa, ci sarà una cena gluten free con lo chef stellato Antonio Buono.

Domenica 29 novembre

Ancora la tensostruttura di Piazza Colombo protagonista per l’evento-conclusivo della tre giorni di Sanremo con Gusto: la Festa del Gambero Rosso di Sanremo. Riteniamo, infatti, motivo di orgoglio dedicare spazio e attenzione ad uno dei prodotti ittici d’eccellenza più famosi in Italia e non solo.

E abbiamo pensato a una festa popolare con una degustazione a costi contingentati. Si pensa di proporre tre piatti a base di gambero preparati da chef locali per un massimo di 400 persone, suddivise in due turni, alle ore 12,15 e alle ore 13,45.