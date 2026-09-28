Its Academy Agroalimentare di Imperia, dalla Regione oltre 3 milioni per formazione e laboratori

«La Regione Liguria considera questa Academy una realtà strategica per il futuro del territorio e delle nuove generazioni – dichiara l’assessore Alessandro Piana –. Il settore agroalimentare non è più soltanto tradizione: sta vivendo una vera rivoluzione tecnologica e sostenibile, dall’agritech alla digitalizzazione, dalla tracciabilità alla riduzione dell’impatto ambientale fino alla valorizzazione del Made in Italy sui mercati globali. Per affrontare questa trasformazione servono competenze avanzate e giovani preparati, e la forza degli Its sta proprio nel collegamento molto stretto tra formazione e imprese, attraverso laboratori, casi reali e stage». Dal 2022 sono stati destinati 1,5 milioni di euro all’Academy imperiese, ai quali si aggiungono 1,695 milioni attraverso il Pnrr per il potenziamento dei laboratori e delle strutture. «Investimenti che oggi si traducono in strumenti all’avanguardia, nuovi percorsi formativi e un rapporto sempre più forte tra giovani, imprese e territorio – prosegue Piana –. Ai ragazzi ho ricordato soprattutto questo: l’agroalimentare è un settore vivo, dinamico e alla ricerca di nuovi talenti. Scegliere un percorso di alta specializzazione significa investire sul proprio futuro e, nello stesso tempo, contribuire al futuro delle filiere liguri».

«Questo Open Day rappresenta un’occasione importante per far conoscere da vicino la nostra Academy, i percorsi formativi e soprattutto le opportunità professionali che possono offrire ai giovani – sottolinea il presidente della Fondazione Its Academy Agroalimentare Enrico Zelioli –. Il nostro obiettivo è costruire una formazione sempre più vicina alle esigenze delle imprese e del territorio, attraverso il confronto diretto con il mondo produttivo e attività concrete nei nostri laboratori. Vogliamo accompagnare gli studenti nell’acquisizione di competenze specialistiche e innovative, creando un collegamento sempre più forte tra formazione e lavoro e contribuendo alla crescita del comparto agroalimentare ligure»