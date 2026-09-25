Introduzione tariffa unica per bus turisti, il plauso della Federalberghi Confcommercio Sanremo

Un traguardo importante, frutto di un confronto costante e di una collaborazione concreta tra il comparto alberghiero e l’amministrazione comunale

Sanremo. «La Federalberghi Confcommercio di Sanremo plaude alla decisione dell’Amministrazione comunale relativa all’introduzione della tariffa unica di 60 euro per il parcheggio giornaliero dei bus turistici che accompagnano gruppi ospitati nelle strutture ricettive cittadine.

Il Presidente di Federalberghi Sanremo Silvio Di Michele e tutto il consiglio direttivo ringraziano in modo particolare l’assessore al Turismo del Comune di Sanremo, Alessandro Sindoni, l’assessore alla Viabilità Massimo Donzella e tutti gli uffici del settore Viabilità e Turismo, per il lavoro sinergico che ha portato a questo risultato.

Un traguardo importante, frutto di un confronto costante e di una collaborazione concreta tra il comparto alberghiero e l’Amministrazione comunale, che ha dimostrato attenzione alle esigenze degli operatori e alla necessità di favorire l’arrivo e la permanenza dei gruppi turistici a Sanremo».