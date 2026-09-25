Insediato il nuovo comitato del Distretto Agricolo Florovivaistico del Ponente

Sanremo . Si è insediato questa mattina, nella sede dell’Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo, il nuovo Comitato del Distretto Agricolo Florovivaistico del Ponente per il quinquennio 2026-2031. Nel corso della riunione sono state elette Mariangela Cattaneo presidente e Beatrice Anfossi vicepresidente ed è stato nominato il nuovo consiglio direttivo.

«L’insediamento del nuovo Comitato apre una fase importante per il florovivaismo del Ponente, un comparto fondamentale per l’agricoltura ligure e riconosciuto a livello nazionale e internazionale – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana –. Per il quinquennio 2026-2031 dobbiamo puntare su innovazione, modernizzazione delle aziende e resilienza ai cambiamenti climatici, sostenendo gli investimenti attraverso le risorse del Complemento per lo sviluppo rurale e gli altri strumenti disponibili. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla ricerca, all’uso razionale della risorsa idrica e all’internazionalizzazione delle nostre produzioni. Voglio rivolgere un ringraziamento particolare a Luca De Michelis, che ha guidato il Distretto per dodici anni con impegno e competenza, contribuendo a rafforzarne il ruolo e la proiezione internazionale. Durante il suo mandato sono stati avviati e realizzati importanti percorsi, dall’apertura di Flornews.it alla partecipazione del Distretto a manifestazioni internazionali come IFTF, Euroflora, Expo Osaka e Floralies Gent, fino al coinvolgimento in numerosi progetti del Programma di sviluppo rurale, del Complemento per lo sviluppo rurale e del programma Interreg. È stato inoltre rafforzato il raccordo operativo con la Regione attraverso la presenza del coordinatore del Distretto all’interno degli uffici regionali».