Incontro con Rivieracqua a Sanremo, associazioni di categoria: «Ora interventi concreti e tempi certi»

Sanremo. Si è svolto questa mattina, presso il Comune di Sanremo, l’incontro richiesto da Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato con il Sindaco Alessandro Mager, l’assessora all’Ambiente Ester Moscato e i vertici di Rivieracqua, rappresentati dal presidente Torno, dall’amministratore delegato Testa e dal referente Rizzitelli.

Le tre associazioni di categoria hanno fortemente voluto il confronto per affrontare quella che è diventata una situazione di particolare gravità per la città: il ripetersi dei divieti di balneazione, con conseguenze che non riguardano soltanto la tutela della salute pubblica, ma che si riflettono pesantemente anche sulle attività economiche e sull’immagine di Sanremo quale destinazione turistica.

«Abbiamo ritenuto indispensabile questo incontro – sottolineano congiuntamente le tre associazioni – perché non è più possibile affrontare il problema con interventi emergenziali. La situazione deve essere risolta in maniera strutturale, attraverso un piano di interventi capace di garantire nel tempo la piena efficienza del sistema fognario e idrico della città».

Le associazioni esprimono apprezzamento nei confronti del Sindaco Mager e dell’assessora Moscato per l’impegno dimostrato e, soprattutto, per la volontà espressa dall’Amministrazione di affrontare con determinazione una problematica che da troppo tempo sta penalizzando Sanremo. La giornata odierna rappresenta, secondo le Associazioni, un passaggio importante, in quanto sia l’amministrazione comunale sia Rivieracqua hanno manifestato una volontà seria e concreta di intervenire per arrivare alla soluzione del problema.

Nel corso dell’incontro, Rivieracqua ha comunicato l’intenzione di incrementare ulteriormente gli investimenti destinati alla sistemazione e all’efficientamento del sistema fognario e idrico, ritenuto elemento fondamentale per superare definitivamente le criticità che si sono manifestate. Particolare rilevanza assume inoltre la volontà di istituire un protocollo di controllo e collaborazione tra Comune, Rivieracqua e operatori di pubblica sicurezza, finalizzato a intensificare le verifiche sul territorio e, in particolare, alla ricerca di eventuali situazioni di abusivismo nei rii e di allacci abusivi che possano contribuire alle problematiche riscontrate.

«Accogliamo con soddisfazione gli impegni assunti oggi – proseguono Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato – e riteniamo particolarmente importante la presa di posizione dell’Amministrazione comunale, che ha manifestato la volontà di affrontare con fermezza una questione che non può più essere rimandata. La tutela della salute dei cittadini, la salvaguardia delle imprese e la reputazione turistica di Sanremo devono essere considerate priorità».

Le tre associazioni di categoria continueranno a monitorare con attenzione l’evoluzione della situazione e l’attuazione degli impegni assunti, mantenendo aperto il confronto con l’amministrazione e con Rivieracqua, nell’interesse della città e a tutela delle imprese e di tutti gli associati.