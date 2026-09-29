Incidente nella notte a Ventimiglia: auto si ribalta, una persona estratta dai Vigili del fuoco

A bordo della vettura si trovavano tre persone. Due sono riuscite a uscire autonomamente dall’abitacolo, mentre la terza è stata trovata incosciente dai soccorritori intervenuti sul posto.

È stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno estratto la persona rimasta all’interno dell’auto e l’hanno affidata alle cure del personale sanitario. Sul posto sono intervenute due ambulanze per prestare assistenza ai tre occupanti.