Nella notte|
Incidente nella notte a Ventimiglia: auto si ribalta, una persona estratta dai Vigili del fuoco
Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica
Ventimiglia. Incidente stradale intorno alle 4.30 di questa mattina nel nuovo parcheggio di corso Genova, a Ventimiglia. Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata mentre percorreva l’area di sosta. Non risultano, al momento, altri veicoli coinvolti.
A bordo della vettura si trovavano tre persone. Due sono riuscite a uscire autonomamente dall’abitacolo, mentre la terza è stata trovata incosciente dai soccorritori intervenuti sul posto.
È stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno estratto la persona rimasta all’interno dell’auto e l’hanno affidata alle cure del personale sanitario. Sul posto sono intervenute due ambulanze per prestare assistenza ai tre occupanti.
Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.
[Foto di Vincenzo Condina]