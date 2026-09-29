Incidente in A10 tra Bordighera e Ventimiglia, tre chilometri di coda verso Francia

Camporosso . E’ di una donna ferita in modo lieve e un’auto distrutta il bilancio di un incidente avvenuto poco prima delle 17 sull’autostrada A10, nel tratto compreso tra Bordighera e Ventimiglia, in direzione Francia, all’altezza del territorio comunale di Camporosso.

L’incidente si è verificato al chilometro 148+500. Secondo una prima ricostruzione, una donna francese di 35 anni, alla guida di un’auto, sarebbe stata urtata da un camion e, dopo aver perso il controllo della vettura, ha effettuato un testacoda. La conducente non ha fortunatamente riportato traumi significativi.