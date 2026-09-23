Inchiesta su assistenti sociali, magistrati e tecnici imperiesi. Il Tribunale archivia: «Nessun reato»

Imperia. È finito con un’archiviazione il lungo procedimento penale nato dalla denuncia presentata da una madre imperiese nell’ambito della complessa vicenda familiare e giudiziaria che ha coinvolto negli anni la figlia minorenne, che era stata allontanata dalla famiglia originaria. Il Tribunale di Torino ha infatti escluso la sussistenza di elementi tali da sostenere accuse penali nei confronti dei numerosi soggetti denunciati dalla donna.

Il decreto, firmato l’8 luglio scorso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, ha disposto l’archiviazione, respingendo l’opposizione presentata dalla persona offesa alla richiesta della Procura.

Una decisione che mette la parola fine, almeno sul piano penale, a una vicenda che per le assistenti sociali coinvolte ha rappresentato un lungo periodo di forte pressione e preoccupazione. Tra loro la dottoressa S.D., oggi dirigente dei Servizi sociali del Comune di Sanremo, e L. B., all’epoca assistente sociale del Comune di San Lorenzo al Mare, entrambe assistite dall’avvocato Davide Condrò. Nell’inchiesta era coinvolta anche A. F,, all’epoca assistente sociale a Santo Stefano al Mare, difesa dall’avvocato Alessandro Mager, un educatore, difeso dall’avvocato Angela Basso, e un medico psichiatra genovese, nominato consulente tecnico del tribunale (difeso dall’avvocata Tiziana Tamagno del foro di Genova).

La vicenda aveva assunto dimensioni particolarmente ampie anche per il numero e la gravità delle contestazioni contenute nella denuncia. La madre aveva infatti ipotizzato, a vario titolo, reati quali sequestro di persona, banda armata, sottrazione di minore, violenza privata, maltrattamenti, minacce, peculato, falsità, diffamazione, violazioni della privacy e abuso d’ufficio.

La denuncia iniziale coinvolgeva anche due magistrati. A rendere particolarmente delicato il procedimento era stato anche il fatto che, nella denuncia originaria, la madre aveva indicato tra i soggetti destinatari delle contestazioni anche due magistrati in servizio presso il Tribunale di Imperia. Proprio per la presenza di magistrati tra le persone denunciate, la competenza era quindi passata a Torino, secondo le regole previste per i procedimenti che coinvolgono appartenenti all’ordine giudiziario.

Le posizioni del pubblico ministero e del giudice del Tribunale di Imperia erano tuttavia state archiviate già nelle fasi iniziali del procedimento, senza arrivare al vaglio del merito delle contestazioni mosse agli altri soggetti.

Il procedimento proseguito a Torino aveva quindi riguardato soprattutto l’operato di assistenti sociali, consulenti e altri professionisti intervenuti nel corso degli anni nella vicenda della minore.

Il gip: «Non emergono fatti penalmente rilevanti». Nel decreto il gip sottolinea la delicatezza umana della vicenda, ma ribadisce la necessità di distinguere la sofferenza personale e il dissenso rispetto alle decisioni assunte nel corso della vicenda dall’esistenza di una responsabilità penale.

Il procedimento penale, osserva il giudice, non può trasformarsi nella sede per «rivalutare, in via indiretta, le conclusioni raggiunte nei procedimenti civili e minorili» che hanno interessato la minore, né può diventare uno strumento per sottoporre a revisione l’operato dei numerosi soggetti istituzionali e professionali intervenuti.

Secondo il gip, le contestazioni della denunciante riguardavano in larga parte valutazioni tecniche, relazioni dei servizi sociali, atti sanitari, provvedimenti giudiziari e scelte operative. Elementi rispetto ai quali il semplice dissenso o la convinzione che siano stati commessi errori non è sufficiente, da solo, a configurare un reato.

Il passaggio centrale del decreto è l’assenza di elementi concreti in grado di dimostrare condotte dolose o penalmente rilevanti da parte degli indagati. «Non è sufficiente – si legge nel provvedimento – allegare che quelle valutazioni fossero erronee, incomplete, non condivisibili o ingiustamente sfavorevoli alla denunciante».

Anche un eventuale errore tecnico o professionale, chiarisce il giudice, non assume automaticamente rilevanza penale in assenza di elementi che dimostrino una consapevole falsificazione, una deliberata omissione o uno sviamento della funzione.

Il gip non ha inoltre ravvisato dagli atti elementi riconducibili a interessi personali, conflitti di interesse, rapporti collusivi o finalità extraprocessuali comuni tra i soggetti denunciati.

La sentenza della Cassazione non riapre il procedimento penale. Nell’opposizione alla richiesta di archiviazione, la madre aveva richiamato anche una pronuncia della Corte di Cassazione civile, ritenendola significativa ai fini delle proprie contestazioni.

Un elemento che, tuttavia, non ha modificato il quadro penale. La pronuncia della Cassazione riguardava infatti il procedimento civile e, secondo il gip, le censure mosse dalla Suprema Corte alle modalità motivazionali di una precedente decisione non possono essere automaticamente trasformate nell’accertamento di una responsabilità penale degli operatori coinvolti.

Abuso d’ufficio, il reato è stato abrogato. Nel procedimento figurava anche l’originaria ipotesi di abuso d’ufficio, contestata per fatti risalenti al 2023. Nel frattempo, però, l’articolo 323 del codice penale è stato abrogato dalla legge 114 del 2024.

Il gip precisa comunque che l’abrogazione dell’abuso d’ufficio non rappresenta l’unica ragione dell’archiviazione. Anche prendendo in considerazione le ulteriori ipotesi di reato prospettate dalla persona offesa, infatti, non sono emersi elementi sufficienti per sostenere l’accusa.

Le ulteriori indagini richieste dalla madre, secondo il giudice, non avrebbero consentito di colmare questa carenza, risolvendosi soprattutto nella richiesta di una nuova e complessiva valutazione di fatti, documenti e procedimenti già esaminati.

Alla fine, dunque, il gip ha ritenuto che non vi fossero ulteriori attività investigative concretamente idonee a far emergere nuovi fatti penalmente rilevanti e ha disposto l’archiviazione.