Incendi, revocato oggi lo stato di grave pericolosità. Due roghi nell’Imperiese: fiamme a Ventimiglia e Pigna

Ventimiglia . La revoca dello stato di grave pericolosità arriva e, quasi in contemporanea, nell’Intemelio divampano due incendi. È successo oggi, lunedì 21 settembre, proprio nel giorno in cui la Regione Liguria ha decretato la fine dell’allerta per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale.

Le fiamme hanno interessato prima Ventimiglia, in località Trucco, dove il rogo è ora in fase di bonifica, e poi Pigna, in località Ouri, dove la situazione appare più delicata: un fuoco di pulitura sfuggito al controllo si sarebbe infatti esteso fino a una vicina pineta.