Imprese per Sanremo convoca assemblea pubblica

Sanremo. Fare il punto sulle priorità della città e costruire insieme una visione condivisa per il futuro.

Questo è l’obiettivo dell’assemblea pubblica promossa da “Imprese per Sanremo“, in programma venerdì 2 ottobre alle ore 18:30 presso la sede della Federazione Operaia Sanremese, in Via Corradi 47.

Un momento di confronto aperto che punta a mettere attorno allo stesso tavolo amministratori, categorie economiche e cittadini per affrontare i temi chiave dello sviluppo cittadino.

I temi sul tavolo. L’incontro si preannuncia particolarmente denso di argomenti cruciali per la vita quotidiana e la programmazione a lungo termine della Città dei Fiori.

Al centro del dibattito ci saranno: vivibilità e decoro urbano: sicurezza, gestione dei rifiuti e pulizia delle strade, manutenzione di marciapiedi e asfalti, parcheggi e arredo urbano. Grandi opere e viabilità: stato dei cantieri, progetto Aurelia Bis, aree da riqualificare e infrastrutture come le fognature. Ambiente e turismo: gestione dei divieti di balneazione e definizione di una strategia turistica lungimirante in vista del 2027.

L’invito alle istituzioni e alle categorie. Per garantire una discussione concreta e istituzionalmente rappresentativa, gli organizzatori hanno formalmente invitato tramite PEC il Sindaco, gli assessori competenti (Turismo, Ambiente e Lavori Pubblici), tutti i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione e le associazioni di categoria del territorio. L’intento del comitato è quello di favorire un dialogo costruttivo e trasparente, evitando contrapposizioni sterili e privilegiando l’ascolto reciproco.

Spazio alla cittadinanza. L’assemblea sarà aperta a tutti i cittadini, commercianti e imprenditori che desiderano portare il proprio contributo di idee o segnalazioni. Sarà possibile intervenire nel corso del dibattito previa prenotazione da effettuare prima dell’inizio dell’incontro.