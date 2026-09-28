Imperia, sindaco Scajola e assessore Roggero alle premiazioni della finale dei Campionati di atletica

Imperia . Il sindaco di Imperia Claudio Scajola e l’assessora allo Sport Marcella Roggero hanno partecipato ieri alle premiazioni della finale B dei Campionati di società di atletica su pista della categoria Allievi/e per il Nord Ovest, organizzati dalla Maurina Olio Carli nel campo “Lagorio”, a Borgo Prino.

La competizione – nella quale hanno gareggiato oltre quattrocento giovani atleti provenienti da Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Toscana – è stata vinta dalla Maurina Olio Carli davanti al Cus Torino e alla Colombo Lecco costruzioni e a società importanti come l’Atletica Meneghina e la Sisport Torino.

Nella graduatoria nazionale, la Maurina Olio Carli si è classificata al tredicesimo posto. Tra i risultati delle gare spicca il doppio successo dell’imperiese Davide Crisci nei 110 ostacoli e nei 400 ostacoli.

Il sindaco Scajola: «Mi complimento con gli atleti e i tecnici della Maurina Olio Carli, che per la prima volta hanno centrato il successo tra le società del Nord Ovest e il miglior piazzamento nella classifica nazionale. Sono risultati che confermano l’ottima salute dell’atletica imperiese, e che mi auguro possano essere ancora migliorati e supportati con l’ormai prossima istituzione a Imperia del Centro Federale di Atletica Leggera».