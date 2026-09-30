Imperia si candida a Capitale italiana del mare 2027: in palio un milione di euro

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Il comune prepara il dossier puntando su identità marittima, biodiversità, economia costiera e uso sostenibile delle risorse

Imperia. La città punta a diventare Capitale italiana del mare 2027, titolo nazionale che porta con sé un finanziamento da un milione di euro destinato alla realizzazione del programma presentato dal comune vincitore. Il riconoscimento, istituito a livello nazionale a partire dal 2026 sul modello della Capitale italiana della cultura, nasce per valorizzare il rapporto tra le località costiere e il patrimonio marittimo. Non si tratta quindi soltanto di una denominazione simbolica: chi conquista il titolo deve realizzare nell’arco dell’anno un calendario di progetti e iniziative legati al mare.

Gli ambiti sono diversi. Si va dalla diffusione della cultura marinara alla conoscenza dell’ambiente, dalla tutela della biodiversità all’uso sostenibile delle risorse, fino alla crescita della cosiddetta economia blu. Possono trovare spazio anche interventi dedicati al tessuto economico e sociale, alle infrastrutture dei territori costieri, alla ricerca, alla divulgazione e alla promozione delle attività connesse a questo patrimonio.

La competizione è aperta a tutti i comuni italiani affacciati sul mare. Ogni candidato deve presentare un programma annuale indicando le iniziative che intende realizzare, gli obiettivi da raggiungere e le ricadute previste sul territorio. Una commissione composta da cinque esperti indipendenti esamina le proposte. La prima città ad aver ottenuto il riconoscimento è Ravenna, scelta come Capitale italiana del mare 2026.

Imperia entra dunque nella corsa per raccoglierne il testimone nel 2027. L’amministrazione vuole costruire la propria proposta attorno all’identità marittima cittadina, mettendo insieme cultura, economia, ambiente, biodiversità e utilizzo responsabile delle risorse.