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Imperia, ripartono le attività del Circolo Acli Caramagna Ligure 1923
Un programma settimanale tra uncinetto, scacchi, burraco e incontri dedicati ai libri
Imperia. Riprendono le attività del Circolo Acli Caramagna Ligure 1923 nella sede di Caramagna Soprana, in via Centrale 49 c, presso l’oratorio. Il calendario propone appuntamenti durante tutta la settimana, aperti a chi desidera partecipare.
Il mercoledì, dalle 15 alle 17, spazio all’uncinetto e ad altri lavori manuali, mentre il giovedì, dalle 18.30 alle 20, è in programma il corso di scacchi per principianti, rivolto ad adulti e bambini.
Il venerdì, dalle 16 alle 18.30, sarà dedicato al burraco. Una volta al mese si riunirà invece il gruppo di lettura: il prossimo incontro è fissato per sabato 10 ottobre alle 17.
Per informazioni e adesioni è possibile contattare il Circolo Acli Caramagna Ligure 1923 all’indirizzo email caramagnaligure1923@gmail.com oppure tramite WhatsApp al numero 348 9106161.