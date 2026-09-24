Imperia, più verde negli interventi edilizi privati: il consiglio modifica il regolamento comunale

Imperia. Un progetto per la sistemazione delle aree verdi, nuove alberature e una fideiussione a garanzia degli interventi previsti. Il consiglio comunale di Imperia introduce nuove prescrizioni per le costruzioni private e le ristrutturazioni mediante demolizione e ricostruzione, modificando gli articoli 11 e 13 del regolamento edilizio. La pratica, illustrata dal vicesindaco Giuseppe Fossati , punta a incrementare le superfici pertinenziali permeabili e il patrimonio arboreo. Una scelta che anticipa parte delle disposizioni del nuovo Piano urbanistico comunale, atteso in consiglio entro la fine dell’anno.

Nel corso della discussione, il vicesindaco ha replicato alle osservazioni del consigliere Zarbano, chiarendo la distinzione tra la disciplina del verde pubblico e quella relativa alle proprietà private. «Qui stiamo intervenendo sul regolamento edilizio che disciplina gli interventi privati», ha precisato Fossati, soffermandosi anche sulla questione dei titoli abilitativi. La prescrizione, ha spiegato, dipende dalla natura dei lavori e non dalla procedura utilizzata: si applica quindi indipendentemente dal ricorso al permesso di costruire o alla Scia alternativa, quando ammessa.