Imperia, più verde negli interventi edilizi privati: il consiglio modifica il regolamento comunale
Il vicesindaco Fossati: «Obbligo di piantumazione e garanzie per la realizzazione delle opere»
Imperia. Un progetto per la sistemazione delle aree verdi, nuove alberature e una fideiussione a garanzia degli interventi previsti. Il consiglio comunale di Imperia introduce nuove prescrizioni per le costruzioni private e le ristrutturazioni mediante demolizione e ricostruzione, modificando gli articoli 11 e 13 del regolamento edilizio.
La pratica, illustrata dal vicesindaco Giuseppe Fossati, punta a incrementare le superfici pertinenziali permeabili e il patrimonio arboreo. Una scelta che anticipa parte delle disposizioni del nuovo Piano urbanistico comunale, atteso in consiglio entro la fine dell’anno.
Nel dettaglio, chi presenta un intervento edilizio rientrante nelle tipologie indicate dovrà allegare alla documentazione un elaborato dedicato alla sistemazione degli spazi esterni, accompagnato da un computo metrico. La polizza fideiussoria consentirà al comune, in caso di inadempimento, di escutere la garanzia ed eseguire direttamente le opere. «È una pratica semplice dal punto di vista tecnico, ma significativa come valore politico-amministrativo», ha spiegato Fossati, ricordando che nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico la commissione del paesaggio segue già un indirizzo analogo. La modifica rende queste prescrizioni espressamente obbligatorie per gli interventi interessati, anche al di fuori di tali aree.
Nel corso della discussione, il vicesindaco ha replicato alle osservazioni del consigliere Zarbano, chiarendo la distinzione tra la disciplina del verde pubblico e quella relativa alle proprietà private. «Qui stiamo intervenendo sul regolamento edilizio che disciplina gli interventi privati», ha precisato Fossati, soffermandosi anche sulla questione dei titoli abilitativi. La prescrizione, ha spiegato, dipende dalla natura dei lavori e non dalla procedura utilizzata: si applica quindi indipendentemente dal ricorso al permesso di costruire o alla Scia alternativa, quando ammessa.