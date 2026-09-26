Imperia piange Halina Gizeweter, l’ultimo saluto ai Giuseppini

Imperia. Una chiesa gremita e una comunità stretta attorno alla famiglia di Halina Gizeweter per l’ultimo saluto all’infermiera di 62 anni morta in seguito al tragico incidente di via Airenti. Familiari, amici, colleghi e quanti l’avevano conosciuta hanno partecipato questo pomeriggio ai funerali celebrati ai Giuseppini, alla Fondura.

«Siamo qui per salutare la nostra sorella Halina. È andata via da questo mondo in modo assurdo, tragico. Non ci sono parole umane per consolarci, l’unico che può farlo è Cristo», ha detto il sacerdote nell’omelia, pronunciata in parte in italiano e in parte in polacco. Il celebrante ne ha ricordato la vita e la professione: «Halina ha amato la sua famiglia, ha sofferto, è venuta in Italia, ha ritrovato la pace, ha trovato lavoro come infermiera. Per lei non era solo un lavoro, ma un servizio: lo faceva con amore».

A ricordarla sono state anche le colleghe della Sant’Anna, con un pensiero letto in chiesa. «Per noi sei stata più di una caposala, sei stata una mamma. Oggi la clinica è vuota. Ci hai insegnato il rispetto, la dedizione, la gentilezza, l’amore. Non c’è stato un giorno che non ci hai accolto con il sorriso». Alle esequie era presente anche una delegazione dell’Imperia Calcio, che ha deposto una maglia della squadra sulla bara. All’uscita dalla chiesa, il feretro è stato accompagnato dalle note di «Con te partirò» di Andrea Bocelli.

Caposala in una Rsa di Imperia, la 62enne stava tornando a casa in bicicletta dopo il lavoro quando, domenica scorsa in via Airenti, l’apertura della portiera di un’auto l’ha fatta cadere sulla carreggiata, dove è stata investita da una seconda vettura. La procura di Imperia ha iscritto i due automobilisti nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale.