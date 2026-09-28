Imperia, Open Day dell’ITS Academy Agroalimentare. Piana: «Formazione e imprese insieme per il futuro delle filiere liguri»

Imperia. Formazione specialistica, innovazione e un rapporto sempre più stretto tra giovani e imprese del territorio. Sono stati questi i temi al centro dell’Open Day dell’ITS Academy Agroalimentare di Imperia, al quale ha partecipato questo pomeriggio l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana.

L’iniziativa, dedicata alla presentazione dell’offerta formativa e delle opportunità professionali dell’Academy a studenti e famiglie, ha visto la partecipazione, tra gli altri, del presidente della Fondazione Enrico Zelioli, di docenti, studenti, soci e partner e dei rappresentanti delle aziende liguri del comparto agroalimentare.

Durante l’Open Day i partecipanti hanno potuto conoscere i percorsi proposti dall’Academy e le attività degli ITS Lab 4.0, confrontandosi direttamente con docenti e imprese. Al centro del modello formativo c’è infatti la componente pratica, con laboratori, esperienze su casi reali e stage nelle aziende.

Un percorso che assume particolare rilievo nel Ponente ligure, dove agricoltura, olivicoltura, florovivaismo, viticoltura, trasformazione e valorizzazione dei prodotti costituiscono filiere strategiche dell’economia locale.

«La Regione Liguria considera questa Academy una realtà strategica per il futuro del territorio e delle nuove generazioni – dichiara Piana –. Il settore agroalimentare non è più soltanto tradizione: sta vivendo una vera rivoluzione tecnologica e sostenibile, dall’agritech alla digitalizzazione, dalla tracciabilità alla riduzione dell’impatto ambientale fino alla valorizzazione del Made in Italy sui mercati globali».

Una trasformazione che, secondo l’assessore, richiede nuove professionalità e competenze specialistiche. «La forza degli ITS sta proprio nel collegamento molto stretto tra formazione e imprese, attraverso laboratori, casi reali e stage».

Piana ricorda quindi gli investimenti destinati alla struttura imperiese: «Come Regione abbiamo creduto concretamente in questo progetto: dal 2022 sono stati destinati 1,5 milioni di euro all’Academy imperiese, ai quali si aggiungono 1,695 milioni attraverso il Pnrr per il potenziamento dei laboratori e delle strutture. Investimenti che oggi si traducono in strumenti all’avanguardia, nuovi percorsi formativi e un rapporto sempre più forte tra giovani, imprese e territorio».

L’assessore si è rivolto infine direttamente agli studenti: «L’agroalimentare è un settore vivo, dinamico e alla ricerca di nuovi talenti. Scegliere un percorso di alta specializzazione significa investire sul proprio futuro e, nello stesso tempo, contribuire al futuro delle filiere liguri».

«Questo Open Day rappresenta un’occasione importante per far conoscere da vicino la nostra Academy, i percorsi formativi e soprattutto le opportunità professionali che possono offrire ai giovani – sottolinea il presidente della Fondazione ITS Academy Agroalimentare Enrico Zelioli –. Il nostro obiettivo è costruire una formazione sempre più vicina alle esigenze delle imprese e del territorio, attraverso il confronto diretto con il mondo produttivo e attività concrete nei nostri laboratori».

«Vogliamo accompagnare gli studenti nell’acquisizione di competenze specialistiche e innovative – conclude Zelioli – creando un collegamento sempre più forte tra formazione e lavoro e contribuendo alla crescita del comparto agroalimentare ligure».