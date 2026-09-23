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Imperia, il porto turistico torna in consiglio comunale: sul tavolo anche l’ex stazione ferroviaria
Sette punti all’ordine del giorno, dalla concessione demaniale marittima al mercato di Oneglia. In discussione bilancio, regolamento edilizio e Fondazione P.U.PO.LI.
Imperia. Il futuro del porto turistico torna al centro del consiglio comunale, chiamato a esaminare i nuovi indirizzi operativi per Marina di Imperia in vista dell’attuazione della concessione demaniale marittima. È il primo dei sette punti all’ordine del giorno della seduta di questa sera, mercoledì 23 settembre, che comprende anche l’acquisizione dell’ex stazione ferroviaria di Porto Maurizio e alcune modifiche al bilancio di previsione.
Sul porto, il sindaco Claudio Scajola illustrerà una nuova proposta. Il provvedimento arriva dopo il confronto in commissione consiliare, durante il quale maggioranza e opposizione hanno discusso il percorso per la futura gestione dell’approdo, con particolare attenzione al ruolo della società pubblica e alle prospettive delle attività presenti nell’area.
Sempre al primo cittadino spetterà presentare la ridefinizione cartografica dell’area di mercato del rione di Oneglia, relativa agli appuntamenti del mercoledì e del sabato.
Tra gli argomenti in discussione figura anche la modifica degli articoli 11 e 13 del vigente regolamento edilizio comunale. La proposta, illustrata dall’assessore Giuseppe Fossati, riguarda l’incremento delle superfici verdi pertinenziali e del patrimonio arboreo.
Tre i provvedimenti di carattere amministrativo e finanziario affidati all’assessore Monica Gatti: l’approvazione del nuovo statuto della Fondazione P.U.PO.LI., la ratifica della delibera di giunta numero 301 del 21 agosto 2026, relativa all’ottava variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2026-2028, e la nona variazione allo stesso documento contabile.
A chiudere l’ordine del giorno sarà il passaggio relativo all’acquisizione del compendio immobiliare dell’ex stazione ferroviaria di Porto Maurizio. L’operazione comprende fabbricati, aree, gallerie ed ex sedime ferroviario. L’assemblea dovrà esaminare un’integrazione alla deliberazione del 29 luglio 2025, già approvata per consentire l’ingresso degli immobili nel patrimonio comunale.