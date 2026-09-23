Imperia, il porto turistico torna in consiglio comunale: sul tavolo anche l’ex stazione ferroviaria

Imperia. Il futuro del porto turistico torna al centro del consiglio comunale, chiamato a esaminare i nuovi indirizzi operativi per Marina di Imperia in vista dell’attuazione della concessione demaniale marittima. È il primo dei sette punti all’ordine del giorno della seduta di questa sera, mercoledì 23 settembre, che comprende anche l’acquisizione dell’ex stazione ferroviaria di Porto Maurizio e alcune modifiche al bilancio di previsione.

Sul porto, il sindaco Claudio Scajola illustrerà una nuova proposta. Il provvedimento arriva dopo il confronto in commissione consiliare, durante il quale maggioranza e opposizione hanno discusso il percorso per la futura gestione dell’approdo, con particolare attenzione al ruolo della società pubblica e alle prospettive delle attività presenti nell’area.