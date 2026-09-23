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Imperia, due indagati per la tragedia di Halina

23 settembre 2026 | 13:22
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di Alice Spagnolo

Alice Spagnolo

Imperia, due indagati per la tragedia di Halina

L’autopsia fissata per domani alle 15

Imperia. Sono due gli indagati per la morte di Halina Gizeweter: l’infermiera professionista di 62 anni, caposala in una Rsa di Imperia, che ha perso la vita a seguito di un incidente che l’ha coinvolta domenica scorsa in via Giuseppe Airenti, a Caramagna, mentre in sella alla propria bici tornava a casa dopo una giornata di lavoro.

Nel registro degli indagati, con l’accusa di omicidio stradale in concorso, compaiono N.Y., 47 anni, e F.D.P., 43 anni. Il primo, cittadino turco, ha causato la caduta di Halina dalla bici aprendo la portiera della propria auto senza accorgersi dell’arrivo dell’infermiera. L’altra automobilista, sopraggiunta nel momento della caduta, non è riuscita ad evitare la donna a terra, e l’ha investita.

Una tragedia, che ha spezzato la vita di una donna amatissima da chi aveva avuto l’opportunità di conoscerla e frequentarla. Lo testimoniano le tante attestazioni di affetto lasciate sui social quando si è diffusa la notizia della sua morte. Messaggi sinceri, di gratitudine per il tempo trascorso insieme e di sgomento per il tragico incidente.

Il pm di Imperia Cecilia Messina ha disposto l’autopsia sulla salma, fissandola per domani, giovedì 24 settembre, alle 15.

A difendere gli indagati sono gli avvocati Hakan Eller e Veronica Figus, entrambi del foro di Imperia.

[Nella foto di copertina, Halina Gizeweter nel giorno del suo matrimonio con il giornalista Diego David]

 