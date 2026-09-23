Imperia, detenuto paraplegico devasta camera d’ospedale. Sappe: «Serve nuova gestione della sanità penitenziaria»

Ha usato il supporto della flebo per danneggiare macchinari e soffitto della stanza

Imperia. Momenti di forte tensione questo pomeriggio all’Ospedale di Imperia, dove un detenuto della Casa Circondariale, paraplegico e ricoverato in regime di arresti ospedalieri, ha dato in escandescenze nella camera di degenza, danneggiando pesantemente arredi e strutture della stanza. Per riportare la situazione sotto controllo e mettere in sicurezza l’area è stato necessario l’intervento della Polizia Penitenziaria.

A riferire dell’accaduto è Giuseppe Giangrande, delegato SAPPE. Secondo quanto riferito, il detenuto avrebbe utilizzato il supporto metallico destinato alla flebo per colpire ripetutamente gli arredi, provocando la rottura di parte della camera e creando una situazione di potenziale pericolo anche per il personale sanitario.

«Il detenuto ha iniziato a manifestare una forte agitazione, arrivando a utilizzare il supporto per la flebo per danneggiare la camera di degenza – spiega Giangrande –. Una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, soprattutto per il personale sanitario presente nel reparto».

Gli agenti della Polizia Penitenziaria sono immediatamente intervenuti nella camera, riuscendo a contenere la situazione e a riportare alla calma il detenuto. Il personale sanitario, prontamente allertato, ha quindi verificato le condizioni del reparto. «Dobbiamo ringraziare i nostri colleghi per la professionalità dimostrata – aggiunge Giangrande –. Sono intervenuti con grande prontezza, tutelando il personale sanitario e le altre persone presenti nella struttura». L’episodio, sottolinea il SAPPE, riporta l’attenzione sulle difficoltà connesse alla gestione dei detenuti ricoverati nelle strutture sanitarie esterne, dove la Polizia Penitenziaria deve assicurare vigilanza e sicurezza in contesti organizzativi e strutturali diversi da quelli degli istituti.

«Quanto accaduto oggi dimostra ancora una volta quanto siano complesse le condizioni nelle quali operano quotidianamente i poliziotti penitenziari – afferma Vincenzo Tristaino, segretario nazionale SAPPE per la Liguria –. Avevamo già segnalato le problematiche connesse alla presenza presso l’istituto imperiese di detenuti con particolari condizioni ed esigenze, che devono essere attentamente valutate anche sotto il profilo della compatibilità con la struttura penitenziaria». «Non possiamo continuare a considerare questi episodi come fatti isolati – aggiunge Tristaino –. Ogni ricovero esterno comporta per la Polizia Penitenziaria un servizio estremamente delicato, spesso svolto in condizioni operative difficili e con risorse limitate. Servono risposte organizzative concrete e maggiore attenzione alle condizioni in cui opera il personale».

Il SAPPE richiama inoltre la questione della mancanza di un Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria in Liguria. «La Liguria continua a vivere una situazione particolare – conclude Tristaino – e l’assenza di una struttura provveditoriale regionale rappresenta un ulteriore elemento di difficoltà nel coordinamento delle numerose criticità degli istituti liguri». Sulla vicenda interviene il segretario generale del SAPPE, Donato Capece, che rilancia la necessità di una riflessione sull’organizzazione dell’assistenza sanitaria alle persone detenute.