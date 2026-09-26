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Imperia, “DesTEENazione” fa il pieno di ragazzi: 40 presenze al giorno e parte il Fantacalcio
Da Grock a Luciano Berio, Giulio Natta, Carrega e Maria Pellegrina Amoretti: gli ambienti portano i nomi delle personalità legate alla città
Imperia. Quasi 40 ragazzi al giorno, soprattutto studenti delle scuole medie, hanno già trasformato “DesTEENazione – Desideri in azione” in un luogo di incontro, studio e socialità. A meno di due settimane dall’apertura dello spazio di piazza Duomo, il progetto entra nel vivo e da oggi parte anche il Fantacalcio, una delle iniziative pensate per creare nuove occasioni da condividere fuori dagli schermi.
«Siamo molto felici di come sta andando – racconta l’assessore Laura Gandolfo –. È molto rumoroso e questo è un bene, perché significa che i ragazzi non stanno al cellulare. Giocano pochissimo alla PlayStation, che a me sembrava un regalo enorme, e invece usano molto il ping pong e il calcio balilla. Soprattutto suonano e chiacchierano». Una conferma conferma per la vocazione con cui il centro è nato: mettere a disposizione dei giovani un posto da vivere liberamente, affiancati dagli educatori ma senza una scansione rigida delle giornate. «Vengono stimolati a ragionare, a parlare di argomenti diversi e poi scelgono loro come confrontarsi. È uno spazio che davvero profuma di socialità, che è la cosa che a mio parere manca».
Alla parte ricreativa si è già affiancato il sostegno scolastico. Quattro pomeriggi su cinque vengono riservate due ore all’aiuto compiti, rivolto in particolare ai ragazzi delle medie, al momento i principali frequentatori di piazza Duomo. Il passo successivo sarà coinvolgere maggiormente gli studenti delle superiori. «Stiamo aspettando gli orari definitivi per andare a fare recruiting nelle scuole e far sì che anche loro utilizzino il centro – spiega Gandolfo –. Sono assolutamente fiduciosa».
Da oggi, intanto, si gioca anche al Fantacalcio. «Cerchiamo attività ludiche e divertenti, in modo che quello sia il posto dove fare cose in compagnia invece che magari da soli». Il calendario è destinato ad ampliarsi: tra i progetti ai quali l’amministrazione sta lavorando ci sono iniziative in occasione del Festival di Sanremo e una “open night” capace di portare i ragazzi a vivere lo spazio anche attraverso appuntamenti diversi da quelli pomeridiani.
Ma “DesTEENazione” vuole anche raccontare Imperia alle nuove generazioni. Le aule non hanno numeri o denominazioni generiche: ciascuna richiama una personalità che appartiene alla storia culturale, scientifica e artistica della città. Una scelta compiuta dall’assessore insieme al sindaco Claudio Scajola proprio per provocare una domanda nei ragazzi. «A me piace quando chiedono: “Ma chi era?”. Credo che sia un grosso lavoro quello di stimolare la curiosità», sottolinea Gandolfo. L’aula dedicata alla musica porta il nome di Luciano Berio, quella didattica quello di Giulio Natta, mentre altri ambienti richiamano Grock, l’artista Ugo Carrega e Maria Pellegrina Amoretti. «Tutte le aule sono dedicate a personaggi imperiesi o che a Imperia hanno dato qualcosa. È un modo per andare avanti con i nostri geni imperiesi», spiega l’assessore, ricordando anche il patrimonio rappresentato dai premi Nobel legati alla città.