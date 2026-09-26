Imperia, “DesTEENazione” fa il pieno di ragazzi: 40 presenze al giorno e parte il Fantacalcio

Imperia. Quasi 40 ragazzi al giorno, soprattutto studenti delle scuole medie, hanno già trasformato “DesTEENazione – Desideri in azione” in un luogo di incontro, studio e socialità. A meno di due settimane dall’apertura dello spazio di piazza Duomo, il progetto entra nel vivo e da oggi parte anche il Fantacalcio, una delle iniziative pensate per creare nuove occasioni da condividere fuori dagli schermi.

«Siamo molto felici di come sta andando – racconta l’assessore Laura Gandolfo –. È molto rumoroso e questo è un bene, perché significa che i ragazzi non stanno al cellulare. Giocano pochissimo alla PlayStation, che a me sembrava un regalo enorme, e invece usano molto il ping pong e il calcio balilla. Soprattutto suonano e chiacchierano». Una conferma conferma per la vocazione con cui il centro è nato: mettere a disposizione dei giovani un posto da vivere liberamente, affiancati dagli educatori ma senza una scansione rigida delle giornate. «Vengono stimolati a ragionare, a parlare di argomenti diversi e poi scelgono loro come confrontarsi. È uno spazio che davvero profuma di socialità, che è la cosa che a mio parere manca».

Alla parte ricreativa si è già affiancato il sostegno scolastico. Quattro pomeriggi su cinque vengono riservate due ore all’aiuto compiti, rivolto in particolare ai ragazzi delle medie, al momento i principali frequentatori di piazza Duomo. Il passo successivo sarà coinvolgere maggiormente gli studenti delle superiori. «Stiamo aspettando gli orari definitivi per andare a fare recruiting nelle scuole e far sì che anche loro utilizzino il centro – spiega Gandolfo –. Sono assolutamente fiduciosa».

Da oggi, intanto, si gioca anche al Fantacalcio. «Cerchiamo attività ludiche e divertenti, in modo che quello sia il posto dove fare cose in compagnia invece che magari da soli». Il calendario è destinato ad ampliarsi: tra i progetti ai quali l’amministrazione sta lavorando ci sono iniziative in occasione del Festival di Sanremo e una “open night” capace di portare i ragazzi a vivere lo spazio anche attraverso appuntamenti diversi da quelli pomeridiani.