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Imperia, dal 28 settembre al via lavori di restauro e riqualificazione dei Portici di Calata Cuneo
Si concluderanno nel maggio 2027
Imperia. Ieri pomeriggio il sindaco Claudio Scajola ha incontrato gli esercenti di Calata Cuneo per presentare il nuovo progetto di restauro e valorizzazione dell’area. I commercianti, presenti in grande numero, hanno potuto visionare i rendering del progetto.
I lavori prenderanno il via lunedì 28 settembre per concludersi nel mese di maggio 2027. L’intervento punta a preservare l’identità architettonica originaria del porticato, combinando interventi di tutela della materia storica a soluzioni moderne di arredo urbano.
Il progetto introduce elementi innovativi per migliorare la fruizione pubblica degli spazi: lungo la Calata saranno allestite aree dedicate alla sosta, arricchite da sedute concepite come eleganti contenitori “verdi”.
L’operazione comporta un investimento complessivo del quadro economico pari a 546.597,80 euro. La sostenibilità finanziaria dell’opera è garantita dal contributo del P.R. FESR Liguria 2021-2027 (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) per una quota pari a 380.592,80 euro, a cui si affiancano 166.005,00 euro messi a disposizione da fondi comunali.