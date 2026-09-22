Imperia, apre il nuovo parcheggio di San Lazzaro: 57 posti auto

Imperia. Apre il nuovo parcheggio di San Lazzaro, vicino ai campi da tennis: 57 posti auto distribuiti su due livelli, destinati principalmente agli utenti degli impianti sportivi della zona. L’area è stata aperta questa mattina alla presenza del sindaco Claudio Scajola. La sosta sarà regolamentata con disco orario di quattro ore, per consentire un utilizzo prolungato degli stalli e garantire la rotazione dei veicoli.

L’intervento ha permesso di recuperare una porzione di territorio rimasta per anni in stato di abbandono, tra l’ex Sairo e il futuro bosco urbano. Un’area che, con la riqualificazione degli spazi circostanti, presentava una situazione di degrado sempre più evidente. «Qui era una zona trascurata, rimasta non definita, una sorta di bosco abbandonato – ha spiegato Scajola –. Dopo aver bonificato la Sairo, bisognava cucire queste due realtà. Con questo progetto risolviamo un problema di carattere ambientale e, nel contempo, aumentiamo la disponibilità di parcheggi per l’area sportiva».

Il nuovo spazio servirà il palazzetto dello sport, la piscina, i campi da tennis e le future attività previste all’interno dell’ex Sairo. La limitazione della sosta a quattro ore punta a evitare che gli stalli vengano occupati stabilmente, mantenendoli disponibili per chi frequenta gli impianti. L’apertura anticipa anche l’avvio dei lavori per l’area green sul lungomare Vespucci, previsto entro un mese. Il progetto comporterà la soppressione di 52 posti auto lungo la strada, compensati dai 57 appena realizzati a San Lazzaro. «Non si tratta semplicemente di sostituire parcheggi che erano poco utilizzati – ha precisato il sindaco – ma di crearne di nuovi in una posizione più funzionale, soprattutto per chi frequenta il tennis, il palazzetto e la piscina».

La nuova area verde consentirà di incrementare la vegetazione e ridurre le superfici asfaltate del lungomare Vespucci di circa un quarto. Un intervento che, nelle intenzioni dell’amministrazione, contribuirà anche a limitare l’accumulo di calore prodotto dall’asfalto. «Al di là dell’esigenza di creare ossigeno attraverso gli alberi, c’è anche la necessità di evitare il riflesso del caldo sulle superfici», ha concluso Scajola.