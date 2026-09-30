Imperia, al palazzetto dello sport arriva il raffrescamento naturale

Imperia. Aria più fresca nel palazzetto dello sport di via San Lazzaro, nel polo sportivo vicino alla piscina comunale Felice Cascione e a pochi passi da Borgo Marina. Il comune punta a dotare la struttura di un sistema di raffrescamento naturale, inserito nel completamento degli interventi di efficientamento energetico per i quali sono stati stanziati complessivamente 140 mila euro .

Ma di cosa si tratta? Il principio è quello di abbassare la temperatura e rendere più confortevoli gli ambienti sfruttando il ricambio e la circolazione dell’aria, riducendo il ricorso alla climatizzazione tradizionale e quindi i consumi energetici. Il palazzetto dispone già di un sistema di ventilazione e di riscaldamento a pavimento: il nuovo intervento dovrà integrarsi con le caratteristiche dell’edificio. Una soluzione a basso consumo energetico che, in un periodo segnato da estati sempre più calde, punta a migliorare il comfort all’interno dell’impianto attraverso sistemi alternativi alla climatizzazione tradizionale. Il raffrescamento naturale sfrutta principalmente ventilazione e ricambio dell’aria per limitare l’aumento della temperatura negli ambienti, riducendo il ricorso a impianti energivori.