Imperia, al palazzetto dello sport arriva il raffrescamento naturale
Stanziati 140 mila euro per completare l’efficientamento energetico, affidata la progettazione del nuovo sistema
Imperia. Aria più fresca nel palazzetto dello sport di via San Lazzaro, nel polo sportivo vicino alla piscina comunale Felice Cascione e a pochi passi da Borgo Marina. Il comune punta a dotare la struttura di un sistema di raffrescamento naturale, inserito nel completamento degli interventi di efficientamento energetico per i quali sono stati stanziati complessivamente 140 mila euro.
Ma di cosa si tratta? Il principio è quello di abbassare la temperatura e rendere più confortevoli gli ambienti sfruttando il ricambio e la circolazione dell’aria, riducendo il ricorso alla climatizzazione tradizionale e quindi i consumi energetici. Il palazzetto dispone già di un sistema di ventilazione e di riscaldamento a pavimento: il nuovo intervento dovrà integrarsi con le caratteristiche dell’edificio. Una soluzione a basso consumo energetico che, in un periodo segnato da estati sempre più calde, punta a migliorare il comfort all’interno dell’impianto attraverso sistemi alternativi alla climatizzazione tradizionale. Il raffrescamento naturale sfrutta principalmente ventilazione e ricambio dell’aria per limitare l’aumento della temperatura negli ambienti, riducendo il ricorso a impianti energivori.
L’amministrazione ha incaricato l’ingegnere Paolo Magna di Sanremo, scelto come professionista esterno anche per la carenza di tecnici in organico. A lui saranno affidati il progetto, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza durante la preparazione e l’esecuzione dell’opera. La somma rientra nei 140 mila euro già destinati alle ulteriori opere di efficientamento energetico del palazzetto attraverso il programma PR FESR.