Il primo dirigente Paolo Arena lascia il Commissariato di Ventimiglia

Imperia. Dal 28 settembre. Paolo Arena, attuale Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia, promosso Primo Dirigente nel consiglio di Amministrazione ministeriale del 24 giugno scorso, lascerà tale incarico per partecipare al seminario di aggiornamento che si terrà a Roma presso la Scuola Superiore di Polizia, al termine del quale riceverà un nuovo incarico da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Il Funzionario di Polizia, nel periodo operativo trascorso a Ventimiglia, città crocevia di varie culture, a ridosso della Francia, nell’alveo delle direttive del Questore della Provincia di Imperia, Andrea Lo Iacono, al quale è stato legato da un reciproco rapporto fiduciario e di stima, nonché del coordinamento interforze del Prefetto Antonio Giaccari, ha conseguito incisivi e brillanti risultati nel settore della prevenzione generale, polizia giudiziaria, polizia amministrativa ed ordine pubblico. Molteplici le operazioni di Polizia che hanno consentito di interrompere la commissione di gravi reati assicurando alla giustizia spacciatori, rapinatori, ladri d’appartamento, truffatori, ricercati con a carico mandati di cattura internazionali, stalkers, procedendo sia arresti in flagranza che alla esecuzione di misure cautelari, in piena intesa e condivisione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia.

Di grande rilievo le operazioni di sgombero del greto del fiume Roja ove, da tempo, insistevano accampamenti abusivi di extracomunitari, diversi dei quali avevano in animo di superare il confine francese: covi di illegalità che avevano alimentato nel tempo conflittualità interne tra le diverse etnie, sfociate in aggressioni reciproche. L’attività di sgombero e bonifica di tutta l’area, che ha richiesto attenta pianificazione condivisa tra Prefettura, Questura ed Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Flavio Di Muro ha consentito il ripristino delle condizioni basilari per la corretta tenuta dell’ordine pubblico che permane tutt’oggi grazie alla costanza quotidiana dei controlli. Contestualmente, rilevante l’apporto dato nel progetto rimpatri avviato dal Ministero dell’Interno che ha visto nel Commissariato intemelio un polo di riferimento nella trattazione dei cittadini stranieri irregolari.

Dal suo insediamento, 460 le persone deferite all’AG in stato di libertà e circa 70 gli arresti con la parallela proposta al Questore di applicazione delle misure di prevenzione (94 proposte), tra cui i Daspo, Dacur, gli ammonimenti, avvisi orali, i fogli di via obbligatori con divieto di ritorno, le sorveglianze speciali di PS, 24.221 le persone identificate, 11.656 i veicoli controllati e 6.660 i documenti verificati. Intensa la presenza su strada , con pattuglie anche appiedate a stretto contatto con i cittadini nell’ambito del Progetto Fiducia per un ripristino , appunto, della fiducia istituzionale, con numerosi controlli negli esercizi commerciali tre dei quali chiusi ex art 100 tulps , in quanto ritrovo di pregiudicati ed il sequestro di migliaia di capi di pelletteria griffata contraffatta nei molteplici servizi presso il mercato settimanale. Costanti i rapporti con le altre forze di Polizia del territorio, convergendo tutte verso lo scopo comune di garantire la sicurezza della gente, nonché con le scuole per il progetto di educazione alla legalità a confronto con i Dirigenti Scolastici e migliaia di studenti dei vari plessi ubicati nel territorio di giurisdizione, informando le nuove generazioni su problematiche di grande attualità quali il cyber bullismo, l’inganno della droga, discriminazione, violenza di genere, bande giovanili, mafia. Nell’ambito dell’ordine pubblico, ha esercitato le sue funzioni istituzionali di Autorità locale di Pubblica Sicurezza secondo le linee guida impartite dal Questore della Provincia di Imperia, d’intesa col Prefetto, in occasione delle manifestazioni legate a conflittualità sociali di vario genere, collaborando alla gestione di grandi eventi, come il festival di Sanremo, che hanno fatto registrare l’afflusso di migliaia di persone.