Il Presidente della Repubblica Mattarella alla cerimonia inaugurale dell’assemblea nazionale dell’Upi

Imperia. Si apriranno con una cerimonia inaugurale alla presenza del Presidente della Repubblica, che avrà luogo il 19 ottobre a partire dalle 17 presso il teatro Cavour di Imperia, i lavori della 39ª assemblea nazionale dell’Upi, una due giorni in cui i quasi mille delegati da tutte le Province italiane si confronteranno sui temi all’ordine di giorno, dalle riforme istituzionali alla manovra di bilancio, dal dopo Pnrr alle politiche europee per i territori. Si inizierà dunque lunedì 19 ottobre, alle 17, con la cerimonia inaugurale alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Ad aprire i lavori sarà il Sindaco di Imperia e Presidente della Provincia Claudio Scajola, vicepresidente Upi, insieme alla Presidente della Provincia di Siena, Agnese Carletti; seguirà l’intervento di saluto del Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci. Il Presidente di Upi, Enzo Lattuca, terrà poi la sua relazione. Il 20 ottobre, seconda giornata dei lavori, vedrà in mattinata la presenza e l’intervento del Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.

«Per le Province – dichiara il Presidente di UPI Enzo Lattuca – l’assemblea annuale è sempre un momento di straordinario rilievo, perché consente a tutti gli amministratori provinciali di incontrarsi e di confrontarsi sulle questioni che impattano direttamente sulle politiche territoriali. Quest’anno però questo appuntamento assume ancora più importanza perché ci permetterà non solo di segnare un punto sulla condizione attuale delle Province, ma sarà l’occasione per lanciare la nostra piattaforma programmatica fatta di proposte concrete e fattibili alle forze politiche, chiedendo impegni precisi per la prossima legislatura. A partire da una riforma delle Province, che ne riconosca e valorizzi il ruolo di istituzione chiave per la messa a terra delle politiche nazionali ed europee di investimento e sviluppo locale. La presenza del Presidente della Repubblica alla cerimonia inaugurale – conclude Lattuca – è per noi un grande onore e una grande emozione».