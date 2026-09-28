«Il Ponente non può essere il corridoio dei Tir»: Scajola minaccia la stretta sull’autostrada

Su Villa Regina: «Ogni bene del patrimonio pubblico deve rendere ai cittadini. Questo non lo sta facendo, quindi bisogna trovare la soluzione migliore»

Bordighera. «Prima o poi potrà esserci un’azione forte da parte degli enti locali: chiudiamo l’autostrada a chi non carica e scarica nel nostro territorio». È la provocazione lanciata dal sindaco di Imperia e presidente della Provincia Claudio Scajola parlando ai cronisti al termine del Consiglio provinciale, riunito eccezionalmente a Villa Regina Margherita a Bordighera.

Un intervento nel quale Scajola ha affrontato diversi nodi del territorio, dalla rete infrastrutturale al trasporto pubblico, fino al futuro della prestigiosa villa bordigotta.

«Noi siamo in una strettoia», ha sottolineato Scajola, ricordando come il Ponente ligure sia ancora alle prese con il mancato completamento del raddoppio ferroviario tra Finale Ligure e Andora. «Ci manca la ferrovia raddoppiata fra Finale e Andora e quindi c’è un imbuto: il nostro territorio è difficilmente raggiungibile in treno».

A pesare, secondo il presidente della Provincia, è anche la situazione dell’Autostrada dei Fiori, interessata da numerosi cantieri. «Abbiamo un’autostrada che, al di là dei cantieri, necessari ma che andavano fatti prima, oggi rende difficile raggiungere il nostro territorio». Ma a preoccupare è soprattutto il traffico pesante.

«Stiamo utilizzando questa autostrada per più del 50% per merci che vanno in Francia e in Spagna, che consumano la nostra rete autostradale e producono un grande traffico», ha evidenziato Scajola. Da qui la necessità, a suo giudizio, di una presa di posizione forte da parte del territorio: «Dobbiamo far capire che questo territorio non può subire la mancanza di un investimento forte sulle infrastrutture».

La battuta sulla possibile chiusura dell’autostrada ai mezzi pesanti che non hanno origine o destinazione nel territorio si inserisce dunque in una più ampia richiesta di investimenti infrastrutturali. «Credo che prima o poi ci potrà essere un’azione forte da parte degli enti locali: chiudiamo l’autostrada a chi non carica e scarica nel nostro territorio», ha detto il presidente della Provincia. «Noi siamo ragionevoli, ma dobbiamo far capire che queste grandi infrastrutture devono essere finanziate».

Tra le opere indicate come strategiche, Scajola ha citato non soltanto il completamento del raddoppio ferroviario tra Andora e Finale, ma anche la realizzazione dell’Albenga-Carcare-Predosa, collegamento destinato a intercettare gli assi Torino-Savona e Milano-Genova. «Ne abbiamo bisogno perché non possiamo arrivare a situazioni drastiche», ha aggiunto.

«Quattro quinti del traffico di merci con Francia, Spagna e Portogallo passa da Ventimiglia». Questo il dato che Scajola ha riferito in consiglio comunale. Un flusso enorme di traffico che non lascia significative ricadute economiche sul territorio. «Questo è un tipo di traffico che non lascia niente, cioè non carica e non scarica da noi. È un traffico solo di transito – ha sottolineato Scajola – che ci crea consumo dell’autostrada stessa, per i pesi e per gli asfalti. Non ci lascia nulla e ci crea un traffico che rallenta quello che può interessare il nostro territorio, sia per le merci sia per le persone». Il presidente della Provincia ha quindi richiamato la necessità di intervenire non soltanto sulla manutenzione dell’attuale autostrada, ma sulla prospettiva infrastrutturale del Ponente. «Le manutenzioni dell’autostrada sono in via di definizione. Il problema è dopo. È insufficiente».

Da qui la proposta di assumere un atto formale in Consiglio provinciale per riconoscere l’Albenga-Carcare-Predosa come infrastruttura strategica per la mobilità e la portualità regionale, promuovendo un percorso di concertazione con la Regione Liguria, le Province, i Comuni interessati, Anas, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Fondazione Slala.

«La Slala è un’associazione importante che mette insieme province lombarde, piemontesi, Imperia e Savona – ha spiegato Scajola – e fa studi proprio finalizzati alla viabilità sulla nostra autostrada. In particolare è quella che ha portato avanti il tema dell’Albenga-Carcare-Predosa».

Da qui l’appello a superare definitivamente il nodo del tracciato. «Noi dobbiamo riuscire a forzare l’Albenga-Carcare-Predosa che, di fatto, intersecando da Torino-Savona e intersecando da Voltri ad Alessandria su Predosa, è l’unica possibilità che abbiamo per alleggerire anche il nodo di Genova».

Un progetto che, secondo Scajola, non riguarda quindi soltanto il Ponente ligure, ma l’intero sistema logistico regionale.

Nel suo intervento il presidente della Provincia ha affrontato anche il tema del trasporto pubblico locale, chiedendo alla Regione maggiori risorse per il Ponente. «C’è stato uno sbilanciamento eccessivo nei confronti di un’azienda gestita male, come era AMT a Genova, e noi risentiamo di un diverso trattamento», ha affermato. «Abbiamo bisogno che ci vengano date maggiori risorse, anche in termini di mezzi e autobus. Qualcosa la Regione ha già fatto, ma deve fare di più».

Spazio anche al futuro di Villa Regina Margherita, sede eccezionale del Consiglio provinciale. Scajola ha ricordato che la proprietà è per il 70% della Provincia e per il 30% del Comune di Bordighera e ha annunciato l’intenzione dell’ente provinciale di dismettere la propria quota. «Non può stare vuota, non può stare ferma, deve essere utilizzata», ha detto Scajola, sottolineando come il patrimonio pubblico debba essere valorizzato. «Il denaro pubblico non può rimanere fermo e inutilizzato quando ci sono tante esigenze da affrontare, penso alle scuole e alle strade».

L’auspicio è quindi che la quota della Provincia possa essere acquisita dal Comune di Bordighera o da un soggetto interessato a rilanciare la struttura. «Così ferma non può stare», ha ribadito.