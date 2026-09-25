Il Grande Tennistavolo torna a Bordighera con il Torne Open Nazionale

Vero mattatore del torneo è stato il Bordigotto Massimo Bracco, che ha conquistato sia il doppio misto in coppia con Elena Valassina, che il prestigioso Open 3

Bordighera. Si è svolto a Bordighera, sotto la magistrale organizzazione del GSTT Bordighera 1948, il Torneo Open Nazionale di Tennistavolo, preceduto da uno stage di preparazione di altissimo livello grazie alla guida tecnica del nuovo allenatore del GSTT Alberto Margarone e del CT della Nazionale azzurra Lorenzo Nannoni.

Lo stage ha visto i ragazzi bordigotti insieme ad atleti di diverse regioni italiane affinare la tecnica e la tattica grazie ai due maestri di altissimo livello, coadiuvati da Lorenzo Cortese, Lorenzo Gino e Matteo Marani, evento che in futuro verrà sicuramente ripetuto e potenziato.

La sera del venerdì ha visti poi una cena istituzionale di particolare importanza, con la presenza di Lorenzo Nannoni, del sindaco Marzia Baldassarre e del vice presidente della Federazione Carlo Borella, presso la splendida location del ristorante The Club House – Piatti Tennis Center; l’incontro è stata l’occasione per i dirigenti del GSTT per programmare con gli illustri ospiti la futura attività del club, sempre più determinato a riprendersi il ruolo che gli spetta ai vertici del tennistavolo italiano.

«La presenza del Sindaco, di Carlo Borella e del grande Lorenzo Nannoni ci gratifica particolarmente, la comunione di intenti fra amministrazione, federazione e club possono portare a grandi obiettivi, per noi a livello tecnico e per la Città a livello turistico, proprio in quella direzione che la Giunta Baldassarre ha preso con tanta determinazione e passione. – afferma soddisfatta Chiara Donetti, dirigente del GSTT – la passione di noi dirigenti, l’impegno dei nostri soci, la presenza e la forte collaborazione di Lorenzo Nannoni ci hanno permesso di organizzare una manifestazione di altissimo valore, la presenza del nostro sindaco ci da grandi stimoli per far tornare in fretta Bordighera a essere la Città del Tennistavolo, come in un passato non lontano».

Il vero mattatore del torneo è stato il Bordigotto Massimo Bracco, che ha conquistato sia il doppio misto in coppia con Elena Valassina, che il prestigioso Open 3, riservato ad atleti di alto livello, dove ha superato in finale la fortissima Sofia Bianchi di Prato; al terzo posto il bresciano Santucci ed il calabrese Manfredi, a testimonianza della vastissima partecipazione su scala nazionale.

Il Singolare Open 6 è andato al talento savonese Tommaso Trucco che, nonostante la giovanissima età sta letteralmente dominando questo inizio di stagione; il doppio è andato a Matteo e David Marani, bordigotti che militano rispettivamente nel Villaggio Sport Chiavari ed Athletic Club Genova.

Uno dei momenti più belli ed importanti si è vissuto nel pomeriggio di sabato quando, guidati dal Presidente e Tecnico Stefano Raimondo, i ragazzi del GSTT hanno incontrato, insieme ai genitori, Lorenzo Nannoni, a cui hanno chiesto molto della sua carriera e sulla tecnica del tennistavolo, prima di scambiare con lui un po di colpi al tavolo.