Il bilancio della 54ª edizione del Festival dello Stoccafisso di Badalucco

Badalucco. Circa 6.000 presenze stimate dagli organizzatori e 3.000 porzioni di stoccafisso a Baücôgna, esaurite prima del previsto: sono i numeri della 54a edizione del Festival dello Stoccafisso di Badalucco, che si è chiusa domenica 20 settembre. Paioli vuoti nel primissimo pomeriggio. La novità di quest’anno è stato il quarto punto di distribuzione, lungo la Passeggiata Fiume, che si è aggiunto a piazza Marconi, piazza Umberto Eco e piazza Gaetano Rodi.

«È un risultato che arriva in un anno partito con molte incognite, una su tutte quella legata al prezzo della porzione. — commentano il presidente della Pro Loco Mauro Panizzi e la segretaria Antonella Brezzo — . Abbiamo esaurito le porzioni in meno tempo rispetto alle edizioni passate. Poi c’era il quarto punto, alla prima esperienza e meno conosciuto delle piazze tradizionali: va fatto crescere insieme alla Sagra, e ci ragioneremo per il prossimo anno. Oggi è il giorno dei ringraziamenti, a partire dai volontari che ancora una volta si sono spesi per la riuscita del Festival. Tutto questo non sarebbe possibile senza l’impegno costante di ognuno di loro, dal più giovane al più anziano.»

Il Festival si era aperto sabato sera in piazza Duomo con la tradizionale cena di gala su invito. Poco più di un centinaio i presenti tra istituzioni, imprenditori e sostenitori della manifestazione, fra cui il senatore Gianni Berrino, gli assessori regionali Luca Lombardi e Marco Scajola, il presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola e numerosi sindaci del territorio, tra i quali quello di Sanremo, Alessandro Mager. In apertura il sindaco Matteo Orengo ha espresso il cordoglio di Badalucco al popolo norvegese per la scomparsa di Re Harald V e della sorella, la principessa Astrid. Nel corso della serata la Confraternita dello Stoccafisso alla Badalucchese ha accolto come membro onorario Sergio Carminati, e la Pro Loco ha consegnato un riconoscimento a Franco Boeri Roi per il sostegno dato negli anni alla manifestazione.

«La comunità di Badalucco fa grande la sua Sagra. — commenta il sindaco Matteo Orengo — I volontari della Pro Loco hanno fatto un lavoro encomiabile per le migliaia di persone che sono venute a trovarci. Accanto a loro ci sono imprenditori e istituzioni amiche che sostengono uno sforzo economico e organizzativo che un borgo di mille abitanti da solo non reggerebbe. Quest’anno la presenza norvegese è stata importante: con Ballstad e le Lofoten ci lega un patto di amicizia, e partner preziosi sono stati il Norwegian Seafood Council, Tørrfisk fra Lofoten e Agenzia In Liguria. E non dimentico gli amici delle confraternite del Bacalà alla Vicentina e di Fermo».

«Il costo della materia prima è salito in modo significativo, e non solo quello dello stoccafisso: anche olio, acciughe, pinoli e funghi secchi. — prosegue Orengo — Abbiamo tenuto il prezzo della porzione calmierato e in linea con gli anni scorsi, perché le famiglie hanno difficoltà concrete e il Festival deve restare di tutti. Il risultato di domenica è un riconoscimento alla qualità del prodotto, alla maestria in cucina e a una formula conviviale che piace».

Tra le curiosità di questa edizione, per la prima volta è arrivata a Badalucco una comitiva di cinquanta persone da Bergen, in Norvegia, venuta apposta per il Festival. Il sindaco si è fatto fotografare con il gruppo. «Anche in Norvegia arriva forte l’eco dello stoccafisso a Baücôgna», ha commentato Orengo.