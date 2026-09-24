Il 27 settembre a Ventimiglia torna la Festa dello sport

Ventimiglia. Domenica torna a Ventimiglia la Festa dello sport, manifestazione fortemente voluta dall’amministrazione comunale per celebrare e valorizzare il prezioso lavoro svolto quotidianamente dalle associazioni sportive del territorio.

Dalle 14 alle 19, Piazza del Comune, i giardini pubblici Tommaso Reggio, via Vittorio Veneto e via della Repubblica saranno animati da una grande festa dedicata allo sport, al benessere e alla socialità. Saranno 38 le associazioni sportive protagoniste dell’iniziativa, 10 in più rispetto allo scorso anno, complice l’ottima riuscita dell’evento, con una straordinaria varietà di discipline: dalla danza all’atletica, dalle arti marziali al basket, dal calcio alla ginnastica, dal tennis alla vela, fino al ciclismo, all’arrampicata e a numerose altre attività.

Una vera e propria vetrina dello sport ventimigliese, pensata per permettere a bambini, ragazzi e famiglie di conoscere da vicino le diverse discipline e, soprattutto, le tante realtà associative che durante tutto l’anno operano sul territorio. La Festa dello Sport vuole infatti essere innanzitutto un momento di ringraziamento alle associazioni sportive, ai dirigenti, agli allenatori e a tutti coloro che dedicano tempo e passione alla crescita dei nostri ragazzi. Un impegno che va ben oltre la semplice pratica sportiva e che rappresenta una fondamentale funzione educativa, sociale e aggregativa per l’intera comunità.

Nel corso del pomeriggio è previsto l’alternarsi sul palco dei rappresentanti delle associazioni partecipanti, con la presentazione e la premiazione delle diverse realtà sportive cittadine. Saranno inoltre previste diverse esibizioni, tra cui quelle di alcune scuole di danza e quella del Cai di Ventimiglia, che riproporrà la suggestiva calata dalla torre della Residenza municipale, già protagonista di un grande successo nell’edizione dello scorso anno.

Ospite d’eccezione di questa edizione sarà Michele Padovano, ex attaccante e protagonista, tra le altre, del Napoli, del Genoa, del Como, del Cosenza e della Juventus degli anni novanta, con cui conquistò la Champions League nel 1996, segnando uno dei rigori decisivi. Padovano sarà a Ventimiglia anche per presentare il suo libro “Tra la Champions e la libertà” e sarà a disposizione del pubblico presente per eventuali domande e per un confronto con le associazioni. Attualmente Padovano è osservatore della Nazionale italiana di calcio e componente dello staff di Roberto Mancini, Commissario Tecnico della stessa.

L’Amministrazione ringrazia l’ex presidente della Sanremese, Alessandro Masu, per la preziosa collaborazione nel portare a Ventimiglia un atleta di questa rilevanza. «La Festa dello Sport è prima di tutto una grande festa delle nostre associazioni – dichiarano il sindaco Flavio Di Muro e l’assessore alle Manifestazioni, Turismo, Cultura e Sport Tiziana Faedda –. A tutte le 38 realtà che hanno scelto di partecipare va il nostro più sentito ringraziamento. Dietro ogni associazione ci sono dirigenti, tecnici, istruttori, volontari e famiglie che ogni giorno dedicano tempo, energie e passione allo sport e alla crescita dei nostri ragazzi.