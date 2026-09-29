I risultati del fine settimana del settore giovanile dell’Ospedaletti
Perato trascina l’Under16 con una tripletta, stop per la Juniores contro la Praese
Ospedaletti. Seconda vittoria in due partite per l’Under 16 di mister Ivan Miatto, che supera l’Arenzano in trasferta. Orange trascinati dalla tripletta di Perato: di Lanteri, Alioui e Bianco le altre reti. Stop interno, invece, per la Juniores allenata da Giacomo Calvini: le reti di Griguolo e Colombi non sono bastate a evitare la sconfitta contro la Praese tra le mura di casa al “Ciccio Ozenda”.
I risultati del settore giovanile orange
Juniores regionale
Ospedaletti – Praese 2-4
Marcatori: Griguolo, Colombi
Ospedaletti: 1 Neli, 2 Spaggiari, 3 Gobbi, 4 Zandonà, 5 Terenzi, 6 Coppola, 7 Urciuoli, 8 Cascone, 9 Griguolo, 10 Pafumi, 11 Gullo
A disposizione: 12 Gallo, 13 Prezja, 14 Lanteri N., 15 Lanteri A., 16 Magnani, 17 Colombi
Allenatore: Giacomo Calvini
Allievi Regionali Under16
Arenzano – Ospedaletti 2-6
Marcatori: Lanteri, Alioui R., Perato (3), Bianco
Ospedaletti: 1 Loffredo, 2 Borella, 3 Bordonaro, 4 Martelli, 5 Bianco, 6 Piantoni, 7 Alioui R., 8 Tagliatini, 9 Aschero, 10 Guglielmi, 11 Lanteri,
A disposizione: 12 Bonifacino, 13 Alioui A., 14 Alagna, 15 Laabioua, 16 Orlando, 17 Abidi, 18 Ragazzoni, 19 Spano, 20 Perato
Allenatore: Ivan Miatto