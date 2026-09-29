I risultati del fine settimana del settore giovanile dell’Ospedaletti

Ospedaletti. Seconda vittoria in due partite per l’Under 16 di mister Ivan Miatto, che supera l’Arenzano in trasferta. Orange trascinati dalla tripletta di Perato: di Lanteri, Alioui e Bianco le altre reti. Stop interno, invece, per la Juniores allenata da Giacomo Calvini: le reti di Griguolo e Colombi non sono bastate a evitare la sconfitta contro la Praese tra le mura di casa al “Ciccio Ozenda”.