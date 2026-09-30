sul grande schermo|
I film in programmazione nei cinema di Sanremo
Dal 1° al 7 ottobre
Sanremo. I film in programmazione nei cinema di Sanremo dal 1° al 7 ottobre:
Ariston – Digger
Orari: 17.00, 19.15, 21.30 – dal 1° al 7.10
Proiezione sospesa il 2.10
Ritz – Heart of the Beast
Orari: 17.00, 19.00, 21.00 – dal 1° al 7.10
Dal 7.10 Queen Budapest – ore 21.00
Roof 1 – Verity
Orari: 16.30, 18.45, 21.00 – dal 1° al 7.10
Solo il 2.10 – ore 16.30
Solo il 2.10 Digger – ore 19.15, 21.30
Roof 2 – L’isola dei ricordi
Orari: 17.00, 19.00 – dal 1° al 7.10
Maigret – L’amore e la morte – ore 19.15, 21.15 – dal 1° al 7.10
Roof 3 – Onslaught – Assalto finale
Orari: 17.15, 21.30 – dal 1° al 7.10
Beast – ore 19.15 – dal 1° al 7.10
Roof 4 – La città dei vivi
Orari: 16.45, 19.00, 21.30 – dal 1° al 7.10
Cinema Centrale – Quasi vera
Orari: 17.00, 19.00, 21.00 – dal 1° al 7.10
Cinema Tabarin – Nessun dolore
Orari: 16.30, 18.30 – dal 1° al 7.10
Odissea – ore 20.30 – dal 1° al 7.10
Prezzi: intero € 9,00, ridotto € 7,00 in tutte le sale.
Prezzi Cinema Revolution: solo Roof 4 a € 3,50.
Prezzo Ariston: € 10,00 intero e € 8,00 ridotto.
Martedì Cinema: € 6,00 tutte le sale – € 7,00 sala Ariston.
Info programmazione: aristonsanremo.com/programmazione-settimanale