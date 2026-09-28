L'affare|
Hotel Nyala, aggiudicato a un cittadino lituano uno dei lotti finiti all’asta
Settimo esperimento di vendita per il compendio collegato al concordato dell’ex struttura alberghiera. Prezzo base 2,48 milioni, offerta minima 1,86 milioni
Sanremo. Si è chiusa con un’aggiudicazione l’asta per uno dei lotti collegati alla vicenda concordataria dell’Hotel Nyala di Sanremo, struttura storicamente riconducibile al già presidente di Federalbeghi Imperia Igor Varnero. L’unico offerente risultato in gara, stando a quanto si apprende, è un cittadino lituano.
La procedura, arrivata al settimo esperimento di vendita, riguardava il lotto unico relativo ad alcuni immobili ricettivi del compendio sanremese, individuati negli atti come fabbricato “Piscina” e fabbricato “Fontana”, cioè la parte a valle della strada Solaro, collegata al resto della struttura tramite un tunnel interrato sotto la pubblica via. L’area comprende il corpo di fabbrica disposto su più livelli con camere e locali di servizio, oltre agli spazi esterni attrezzati con piscina, aree solarium e giochi per bambini. Il tutto già svincolato nel 2013: potrà essere trasformato in un residence o in appartamenti.
La vendita rientra nel concordato preventivo n. 3/2018 davanti al Tribunale di Imperia, con liquidatore giudiziale il dottor Alberto Cavallucci, commissario giudiziale la dottoressa Giovanna Ravotto e giudice delegato facente funzioni la dottoressa Evelina Iaquinti. Il termine per la raccolta delle offerte era fissato alle 12 del 24 settembre, mentre l’apertura dell’asta si è tenuta il giorno successivo, 25 settembre, alle 15, con chiusura alle 15.05. La modalità scelta era quella della vendita sincrona mista, con possibilità di partecipazione sia telematica sia analogica, tramite il portale Quimmo e secondo le regole indicate nel disciplinare di gara. Il prezzo base d’asta era pari a 2 milioni e 480 mila euro, con offerta minima fissata a 1 milione e 860 mila euro, a cui è stato aggiudicato il bene.
Il complesso faceva parte dei due lotti collegati alla procedura relativa all’Hotel Nyala (tuttora aperto al pubblico), finita negli anni dentro una complessa vicenda concordataria. Gli atti di vendita precisano che gli immobili oggetto dell’asta erano stati in precedenza interessati da un contratto di comodato modale, scaduto il 30 ottobre 2024, e che risultano attualmente utilizzati dalla società Solaro Sud srl, anch’essa soggetta a procedura concordataria analoga, sulla base di un accordo con indennità di occupazione fino al 31 ottobre 2026.