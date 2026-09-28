Hotel Nyala, aggiudicato a un cittadino lituano uno dei lotti finiti all’asta

La vendita rientra nel concordato preventivo n. 3/2018 davanti al Tribunale di Imperia, con liquidatore giudiziale il dottor Alberto Cavallucci, commissario giudiziale la dottoressa Giovanna Ravotto e giudice delegato facente funzioni la dottoressa Evelina Iaquinti. Il termine per la raccolta delle offerte era fissato alle 12 del 24 settembre, mentre l’apertura dell’asta si è tenuta il giorno successivo, 25 settembre, alle 15, con chiusura alle 15.05. La modalità scelta era quella della vendita sincrona mista, con possibilità di partecipazione sia telematica sia analogica, tramite il portale Quimmo e secondo le regole indicate nel disciplinare di gara. Il prezzo base d’asta era pari a 2 milioni e 480 mila euro, con offerta minima fissata a 1 milione e 860 mila euro, a cui è stato aggiudicato il bene.