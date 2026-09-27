Grimaldi, Via della Pace ancora a rischio frane

Ventimiglia. Torna al centro delle cronache locali la situazione di degrado e dissesto idrogeologico che interessa Via della Pace a Grimaldi. A sei mesi di distanza dal precedente sollecito pubblico, l’associazione territorialmente impegnata per la tutela del borgo torna a denunciare l’inerzia amministrativa e lo stato delle frane che minacciano la sicurezza e la viabilità della zona.Il civico 30: l’asfalto torna ad abbassarsi

Per quanto riguarda la criticità al civico 30, lo scorso agosto la società Rivieracqua ha provveduto alla riparazione delle condutture idriche. Tuttavia, il Comune non ha eseguito i necessari lavori di ripristino e stabilizzazione del muro di contenimento. Il risultato è che, a distanza di meno di due mesi dall’intervento sulle tubature, il manto stradale ha già ricominciato a cedere.

Rispondendo a una nota dei legali dell’associazione, Rivieracqua ha chiarito che la rottura dei tubi della fognatura e dell’acquedotto è stata causata proprio dal cedimento strutturale del muro, che ha provocato prima la deformazione e poi la rottura delle condotte. Se da un lato la motivazione appare lineare, dall’altro l’associazione si interroga se e in che modo Rivieracqua intenda rivalersi sul Comune per le spese e i danni sostenuti. Resta il fatto che, in assenza di interventi comunali sul muro e sul ripristino dell’illuminazione pubblica, la causa primaria dello smottamento rimane tuttora attiva.La situazione al civico 14 e la proposta del parcheggio

Un quadro analogo si registra al civico 14, punto in cui la strada curva verso l’esterno aumentando la sollecitatizzazione delle forze applicate. Anche in questo caso Rivieracqua attribuisce lo smottamento al cedimento del muro di contenimento e non a perdite idriche preesistenti. Di qui la richiesta dell’associazione affinché il gestore idrico proceda alla messa in mora del Comune per prevenire ulteriori crolli o nuove rotture della rete idrica.

Proprio al civico 14, nell’area immediatamente sottostante la frana, si trova un terreno il cui proprietario si è detto disponibile a cederlo al Comune per realizzare un parcheggio pubblico. Un’opera che consentirebbe non solo di consolidare e mettere in sicurezza la scarpata, ma anche di mitigare la cronica carenza di posti auto e i problemi di viabilità che affliggono Grimaldi, particolarmente acuti nella stagione estiva. Nonostante l’associazione abbia favorito un incontro tra la proprietà e il Sindaco oltre un anno fa, le successive richieste di aggiornamento e i solleciti sono rimasti finora disattesi. Diffida formalizzata e richiesta di interventi celeri

L’associazione fa sapere che il Comune è stato formalmente diffidato: nell’ipotesi di ulteriori cedimenti o incidenti, l’amministrazione sarà chiamata a rispondere anche dei danni arrecati.