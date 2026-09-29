Gli studenti del Ruffini di Imperia protagonisti della XIII Giornata della memoria e dell’accoglienza a Lampedusa

Imperia. Gli studenti e le studentesse dell’IIS G. Ruffini saranno tra i protagonisti della XIII Giornata della Memoria e dell’Accoglienza, in programma a Lampedusa dal 30 settembre al 3 ottobre nell’ambito di “Voci del Mediterraneo”, il progetto promosso dal Comitato 3 ottobre. La delegazione porterà sull’isola la voce di Imperia, entrando in un percorso europeo di memoria, confronto e cittadinanza attiva.

La partecipazione non si limiterà alla presenza agli incontri pubblici. Gli studenti lavoreranno in gruppi misti con coetanei di scuole italiane ed europee, prenderanno parte ai laboratori, dialogheranno con persone sopravvissute ai naufragi e familiari delle vittime e costruiranno contenuti e proposte da presentare nella restituzione conclusiva. Il percorso proseguirà poi nei territori con “Semi di Lampedusa 2027”, perché quanto appreso sull’isola possa diventare iniziativa nelle scuole e nelle comunità locali.

L’edizione 2026 coinvolge 50 realtà educative: 40 scuole italiane, 9 scuole europee provenienti da Francia, Germania, Paesi Bassi, Slovenia, Spagna e Regno Unito e l’Università degli Studi di Palermo. Sono attesi 331 studenti da Italia ed Europa, ai quali si aggiungono 226 studenti delle scuole di Lampedusa e 2 minori stranieri non accompagnati. Parteciperanno inoltre 96 insegnanti e accompagnatori. Nelle giornate dell’1 e 2 ottobre si terranno oltre 75 sessioni di laboratorio, con 30 proposte formative e circa 55 formatori.

«Il 3 ottobre non può essere soltanto una data commemorativa. A Lampedusa riuniamo studenti, persone sopravvissute, familiari e istituzioni perché la memoria produca responsabilità pubblica. Identificare le vittime e restituire risposte alle famiglie è un dovere, così come offrire ai più giovani strumenti per leggere le migrazioni oltre paure e stereotipi», dichiara Tareke Brhane, presidente del Comitato 3 ottobre.

Il programma comprende l’intervento di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sul Territorio palestinese occupato, il confronto istituzionale con UNHCR, IOM e UNICEF e, il 3 ottobre, la marcia da Piazza Castello alla Porta d’Europa. Studenti, docenti, persone sopravvissute, familiari delle vittime, istituzioni e comunità locale parteciperanno al momento di raccoglimento e alla deposizione in mare della corona di fiori.