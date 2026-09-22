Giornate Europee del Patrimonio 2026: gli appuntamenti in provincia di Imperia tra archeologia e arte

Sanremo. Sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 tornano le Giornate Europee del Patrimonio (GEP – European Heritage Days), la manifestazione culturale promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinata in Italia dal Ministero della Cultura.

Il tema ufficiale dell’edizione 2026 è “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”. Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria, la provincia di Imperia sarà protagonista con due appuntamenti dedicati alla valorizzazione della storia e dell’arte del territorio, rispettivamente a Diano Marina e Sanremo.—–Diano Marina (Sabato 26 settembre)

“Prima del Lucus Bormani: nuovi studi sull’area dianese nella protostoria”

Dove: Museo Archeologico del Lucus Bormani (Corso Garibaldi 60, Diano Marina).

Museo Archeologico del Lucus Bormani (Corso Garibaldi 60, Diano Marina). Orari: Dalle ore 15:00 alle 19:00.

Dalle ore 15:00 alle 19:00. Dettagli: Presso il Museo Archeologico verranno presentati i risultati dei più recenti studi riguardanti i siti protostorici del Golfo Dianese. La conferenza e la successiva visita guidata illustreranno l’evoluzione ambientale, l’organizzazione dei siti costieri, lo sfruttamento delle risorse naturali e lo sviluppo dell’artigianato locale.

Presso il Museo Archeologico verranno presentati i risultati dei più recenti studi riguardanti i siti protostorici del Golfo Dianese. La conferenza e la successiva visita guidata illustreranno l’evoluzione ambientale, l’organizzazione dei siti costieri, lo sfruttamento delle risorse naturali e lo sviluppo dell’artigianato locale. Ingresso: Conferenza gratuita ad accesso libero; visita guidata al costo di 1,00 €.

—–Sanremo (Domenica 27 settembre)

“I misteriosi fantasmi della mia appassionata speranza. I monumenti a Garibaldi di Leonardo Bistolfi per Sanremo (1908) e per Savona (1927)”

Dove: Spazio in Piazza Cassini 10/11, Sanremo.

Spazio in Piazza Cassini 10/11, Sanremo. Orari: Ore 10:00 (fascia oraria 10:00 – 14:00).

Ore 10:00 (fascia oraria 10:00 – 14:00). Dettagli: La conferenza, tenuta da Monica Vinardi, affronterà il percorso espressivo dello scultore simbolista Leonardo Bistolfi (1859–1933). Il focus sarà incentrato sulle opere dedicate a Giuseppe Garibaldi – inaugurate a Sanremo nel 1908 e a Savona nel 1927 – esplorando come il mito risorgimentale e l’idealismo modernista si siano fusi per trasmettere valori civili ed estetici.

La conferenza, tenuta da Monica Vinardi, affronterà il percorso espressivo dello scultore simbolista Leonardo Bistolfi (1859–1933). Il focus sarà incentrato sulle opere dedicate a Giuseppe Garibaldi – inaugurate a Sanremo nel 1908 e a Savona nel 1927 – esplorando come il mito risorgimentale e l’idealismo modernista si siano fusi per trasmettere valori civili ed estetici. Ingresso: Gratuito e ad accesso libero.

—–Informazioni generali