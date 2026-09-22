Giornate Europee del Patrimonio 2026: gli appuntamenti in provincia di Imperia tra archeologia e arte
Sabato 26 e domenica 27 settembre
Sanremo. Sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 tornano le Giornate Europee del Patrimonio (GEP – European Heritage Days), la manifestazione culturale promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinata in Italia dal Ministero della Cultura.
Il tema ufficiale dell’edizione 2026 è “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”. Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria, la provincia di Imperia sarà protagonista con due appuntamenti dedicati alla valorizzazione della storia e dell’arte del territorio, rispettivamente a Diano Marina e Sanremo.—–Diano Marina (Sabato 26 settembre)
“Prima del Lucus Bormani: nuovi studi sull’area dianese nella protostoria”
- Dove: Museo Archeologico del Lucus Bormani (Corso Garibaldi 60, Diano Marina).
- Orari: Dalle ore 15:00 alle 19:00.
- Dettagli: Presso il Museo Archeologico verranno presentati i risultati dei più recenti studi riguardanti i siti protostorici del Golfo Dianese. La conferenza e la successiva visita guidata illustreranno l’evoluzione ambientale, l’organizzazione dei siti costieri, lo sfruttamento delle risorse naturali e lo sviluppo dell’artigianato locale.
- Ingresso: Conferenza gratuita ad accesso libero; visita guidata al costo di 1,00 €.
—–Sanremo (Domenica 27 settembre)
“I misteriosi fantasmi della mia appassionata speranza. I monumenti a Garibaldi di Leonardo Bistolfi per Sanremo (1908) e per Savona (1927)”
- Dove: Spazio in Piazza Cassini 10/11, Sanremo.
- Orari: Ore 10:00 (fascia oraria 10:00 – 14:00).
- Dettagli: La conferenza, tenuta da Monica Vinardi, affronterà il percorso espressivo dello scultore simbolista Leonardo Bistolfi (1859–1933). Il focus sarà incentrato sulle opere dedicate a Giuseppe Garibaldi – inaugurate a Sanremo nel 1908 e a Savona nel 1927 – esplorando come il mito risorgimentale e l’idealismo modernista si siano fusi per trasmettere valori civili ed estetici.
- Ingresso: Gratuito e ad accesso libero.
—–Informazioni generali
Per ulteriori dettagli sulle iniziative e sul programma completo delle Giornate Europee del Patrimonio 2026 è possibile consultare il portale del Ministero della Cultura e il sito della Soprintendenza ABAP per la Liguria.