“Geoplin Challenge Sanremo”, attesi circa ottocento atleti per la quinta edizione dell’evento

Sanremo. Nel fine settimana del 3 e 4 ottobre torna in città uno degli appuntamenti sportivi più attesi e suggestivi del Ponente ligure: la quinta edizione del “Geoplin Challenge Sanremo.” Un evento che supera i confini del semplice agonismo, per trasformarsi in una vera e propria festa del panorama sportivo e dell’integrazione, capace di richiamare in città atleti e appassionati da ogni angolo del pianeta.

I numeri di quest’anno testimoniano una crescita costante: saranno circa ottocento gli atleti al via – con il 38% di presenze straniere – superando così il record dei seicentosettanza partecipanti registrato nella passata stagione. Un’anima sempre più internazionale, con ben trentunonazioni rappresentate: da paesi quali Francia; Germania; Svizzera; Gran Bretagna, e Olanda, fino a rappresentanze da Cina; Cile; Sudafrica, e Australia.

Il quartier generale della manifestazione sarà, come di consueto, la splendida cornice di Portosole, che ospiterà il race office, la zona cambio, e la linea d’arrivo, tra yacht e imbarcazioni ormeggiate che faranno da sfondo. Il percorso ciclistico, particolarmente impegnativo e tecnico, si snoderà lungo i tratti iconici della Milano-Sanremo, attraversando ben undici comuni della Provincia di Imperia, ovvero Sanremo; Taggia; Riva Ligure, Santo Stefano al Mare; Terzorio; Pompeiana; Castellaro; Badalucco; Bajardo; Ceriana, e Ospedaletti. Tale evento – il quale rientra nel calendario delle manifestazioni autunnali messo a punto dell’assessorato al Turismo guidato da Alessandro Sindoni – oltre ad avere un’importante valenza sportiva e di promozione del territorio, ha tra gli obiettivi primari la destagionalizzazione, per far sì che il flusso turistico non si fermi anche nei periodi dell’anno più difficili da animare.

La competizione si articola in diverse formule per coinvolgere professionisti, amatori e giovani talenti. Il Triathlon Medio (Middle Distance), è la prova regina con trecentonovanta atleti al via. Prevede 1,9 km di nuoto, 81 km di ciclismo e 21,1 km di corsa. La gara è valida come prova qualificante per “The Championship“, la finale mondiale a media distanza che si svolgerà nel mese di maggio 2027. A seguire, il Triathlon Sprint, che vedrà duecentocinquantapartecipanti pronti ad affrontare 0,75 km di nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa. La Nuota e Corri (SwimRun/Aquathlon), avrà sessanta iscritti impegnati nelle formule sia individuali sia a squadre. E infine, le Gare giovanili, con circa cento giovani atleti che si sfideranno nelle categorie dedicate.

Il programma

Venerdì 2 ottobre

Alle 12, da Portosole – “Sulle strade della Milano-Sanremo”: pedalata in compagnia dell’ex ciclista professionista Niccolò Bonifazio alla scoperta delle storiche salite di Cipressa e Poggio.

Alle 17.30, Portosole – Tavola rotonda sulla “Dual Career Studente-Atleta”, con la partecipazione di sportivi di rilevanza nazionale e autorità locali.

Sabato 3 ottobre

Dalle 10 alle 15.30 – Gare giovanili.

Alle 15.30, Portosole – Premiazioni delle Gare giovanili.

Alle 16:30, Portosole – “Nuota e Corri”: partenza gara maschile e femminile.

Alle 18, Portosole – Premiazioni “Nuota e Corri.”

Domenica 4 ottobre

Alle 9, spiaggia dell’Antenna – Partenza “Geoplin Challenge Sanremo – Middle distance.”

Alle 10 – Partenza “Triathlon Sprint.“

Alle 10.55 – Arrivo previsto primo atleta “Triathlon Sprint.”

Alle 13 – Arrivo previsto primo concorrente “Geoplin Challenge Sanremo – Middle distance.”

Alle 14, Portosole – Premiazioni “Triathlon Sprint.”