Imperia|
Galleria Gastaldi: chiusure notturne dal 23 al 29 settembre 2026 per lavori di pulizia e imbiancatura
Le operazioni si svolgeranno esclusivamente in orario notturno
Imperia. Il Settore Manutenzioni e Viabilità del Comune comunica l’avvio di un programma di interventi straordinari di pulizia e imbiancatura all’interno della Galleria Gastaldi.
Le operazioni si svolgeranno esclusivamente in orario notturno da questa sera, mercoledì 23 settembre, fino al mattino di martedì 29 settembre 2026. La galleria rimarrà chiusa a tutti i veicoli non autorizzati ogni notte dalle ore 21:30, subito dopo il transito dell’ultima corsa dei pullman di linea, fino alle ore 05:15 del mattino successivo, consentendo così la regolare ripresa del servizio di trasporto pubblico per le prime corse del giorno.
GALLERIA GASTALDI
1) Divieto di transito per tutti i veicoli, ad esclusione di quelli inerente il cantiere.
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI
2) Per i veicoli circolanti con direttrice ponente – levante, all’intersezione con la galleria
Gastaldi direzioni consentite diritto e destra.
3) Per i veicoli circolanti con direttrice levante – ponente, all’intersezione con la galleria
Gastaldi direzioni consentite diritto e sinistra
In concomitanza con questi lavori, è previsto un ulteriore intervento d’urgenza per la sostituzione di una valvola all’altezza di via Cascione n. 71.
Questa secondo cantiere comporterà l’interdizione totale della circolazione nella via tra le ore 21:30 di giovedì 24 settembre e le ore 05:00 di venerdì 25 settembre 2026, avviando le restrizioni subito dopo il passaggio serale dell’autobus RT delle ore 21:00.