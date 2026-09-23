Futuro del punto nascite all’ospedale Borea, interviene “Imprese per Sanremo”

Sanremo. Il futuro del punto nascite dell’ospedale Borea di Sanremo torna al centro del dibattito cittadino e comprensoriale. A sollevare il tema è il movimento civico Imprese per Sanremo, che esprime forte preoccupazione per le indiscrezioni relative a possibili ipotesi di riorganizzazione o accorpamento dei servizi ostetrici con il presidio di Imperia.

La questione riaccende i riflettori su un reparto che, dopo una complessa fase di ristrutturazione e un periodo di chiusura prolungato, è tornato a essere operativo nel febbraio del 2024. Gli interventi strutturali eseguiti negli scorsi anni hanno permesso di rinnovare profondamente i locali e di dotare la struttura di apparecchiature moderne, affiancate dal supporto pediatrico specialistico dell’Istituto Gaslini.

Al centro della discussione vi è il tema dei volumi di attività e dei parametri ministeriali. Il reparto registra attualmente un volume inferiore alle 500 nascite annue, una soglia tradizionalmente utilizzata come riferimento per la valutazione dei punti nascita a livello nazionale. Tuttavia, dal mese di ottobre 2024, una parte dei parti programmati e dei cesarei non urgenti è stata concentrata su Imperia. Proprio su questo punto si concentra la riflessione: da un lato, le organizzazioni locali sottolineano come una parziale redistribuzione delle attività possa incidere sui dati numerici rilevati; dall’altro, le autorità sanitarie e regionali sono chiamate a bilanciare i criteri di efficienza e sicurezza clinica con le specificità geografiche del territorio.

La questione della vicinanza e della viabilità rappresenta un altro nodo cruciale per il Ponente ligure. Per i residenti delle vallate e delle aree di confine — come Ventimiglia, Latte o Dolceacqua — la distanza da percorrere per raggiungere il capoluogo di provincia comporta tempi di percorrenza significativi in caso di urgenze ostetriche. Da qui l’esigenza, avanzata da più parti, di ponderare attentamente l’accessibilità dei presidi sanitari per garantire una copertura equilibrata su tutta la fascia costiera e dell’entroterra.