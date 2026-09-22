Fulmine a ciel sereno in casa Virtus Sanremese, esonerato mister Marco Prunecchi

Sanremo. Non è bastato l’inizio di una nuova, affascinante avventura nel campionato di Promozione.

La panchina della Virtus Sanremese salta clamorosamente dopo appena novanta minuti ufficiali.

La società matuziana ha infatti comunicato ufficialmente di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Marco Prunecchi, chiudendo di fatto un ciclo tecnico.

Una decisione drastica, forse maturata nelle stanze dirigenziali del club a seguito del pareggio per 1-1 rimediato domenica scorsa sul campo della San Francesco Loano, in occasione del debutto assoluto nel girone A di Promozione Liguria.

Sebbene la stagione sia appena ai nastri di partenza, l’impressione netta è che la prestazione offerta dalla squadra in terra savonese non abbia per nulla convinto la dirigenza.

Al di là del risultato di parità — che di per sé, in un esordio esterno e su un campo ostico, potrebbe anche rappresentare un mattoncino utile per la classifica — a pesare sul giudizio della società sarebbe stata l’involuzione sul piano del gioco e un atteggiamento complessivo ritenuto non all’altezza delle ambizioni della vigilia.

Un avvio di campionato al di sotto delle aspettative che ha spinto il club a un repentino cambio di rotta per non compromettere anzitempo gli obiettivi stagionali.

Nel comunicato diffuso dalla società non sono mancati i consueti ringraziamenti di rito al tecnico per l’impegno e la professionalità profusi fino a oggi, ma i fatti parlano chiaro: la proprietà ha voluto dare uno scossone immediato all’ambiente.