Fratelli d’Italia propone modifica al regolamento del consiglio comunale. «Rafforzare diritto di sindacato ispettivo»

Sanremo e dintorni

La proposta di Elisa Balestra e Antonino Consiglio punta a garantire risposte puntuali alle interrogazioni e a introdurre un diritto di replica di merito per il consigliere proponente

Sanremo. Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia presenta una mozione per avviare l’iter di modifica del regolamento del consiglio comunale di Sanremo, con l’obiettivo di rafforzare le prerogative dei consiglieri nell’attività di sindacato ispettivo. La mozione, presentata dalla consigliera Elisa Balestra, prima firmataria, e dal capogruppo Antonino Consiglio, richiama l’articolo 43 del Testo unico degli enti locali, che riconosce ai consiglieri il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e altre istanze, affidando allo Statuto e al Regolamento la disciplina delle modalità di presentazione e risposta.

Secondo i proponenti, il diritto di sindacato ispettivo rappresenta uno strumento essenziale di controllo e garanzia democratica e deve essere tutelato attraverso risposte «puntuali, pertinenti e circoscritte all’oggetto dei quesiti formulati». La mozione evidenzia inoltre come risposte generiche, parziali o riferite ad argomenti estranei all’atto presentato possano, a loro giudizio, depotenziarne l’efficacia.

La proposta si articola in due punti, da sottoporre a votazione separata. Il primo riguarda l’introduzione nel Regolamento dei principi di corrispondenza, puntualità, contestualità e documentazione integrativa della risposta. In particolare, si propone che il sindaco o l’assessore delegato risponda in maniera articolata e puntuale a ciascun quesito contenuto nell’interrogazione o interpellanza, attenendosi all’oggetto dell’atto. Qualora la risposta riguardi dati tecnici, contabili o prospetti complessi, la Giunta dovrebbe inoltre depositare agli atti del Consiglio la documentazione predisposta dagli uffici, mettendola a disposizione del consigliere proponente. La proposta prevede anche che, qualora durante la replica venga evidenziata la mancata risposta a uno specifico quesito, il presidente del Consiglio possa richiamare l’amministrazione all’aderenza all’oggetto della discussione e disporre l’integrazione immediata della risposta prima della chiusura della trattazione.

Il secondo punto riguarda invece l’introduzione di un diritto di replica di merito per il consigliere proponente. Dopo la risposta della Giunta, il consigliere avrebbe la possibilità di intervenire per un massimo di tre minuti, o per un diverso termine eventualmente stabilito dalla commissione, per dichiarare il proprio grado di soddisfazione e replicare nel merito alle argomentazioni dell’amministrazione. La replica, secondo la proposta, non dovrebbe comportare la riapertura del dibattito generale tra gli altri consiglieri.