Fratelli d’Italia chiede una commissione urgente sulla riqualificazione di corso Garibaldi

Secondo Fratelli d’Italia, l’intervento su corso Garibaldi avrà un impatto significativo sotto il profilo urbanistico, viabilistico ed economico e richiede quindi un approfondimento già nella fase preliminare.

Consiglio e Balestra chiedono in particolare che la commissione affronti «l’esame e l’approfondimento del Docfap in essere relativamente al progetto di riqualificazione di corso Garibaldi, ai fini della successiva definizione progettuale», insieme alla «discussione e valutazione delle possibili soluzioni alternative».