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Fratelli d’Italia chiede una commissione urgente sulla riqualificazione di corso Garibaldi
Consiglio e Balestra chiedono l’esame del Docfap, il confronto sulle alternative progettuali e l’audizione delle associazioni di categoria
Sanremo. Fratelli d’Italia chiede la convocazione urgente della seconda commissione consiliare permanente per approfondire il progetto di riqualificazione di corso Garibaldi prima della successiva definizione progettuale.
La richiesta porta le firme di Antonino Consiglio, capogruppo di Fratelli d’Italia, ed Elisa Balestra, componente della seconda commissione per il gruppo consiliare.
Al centro dell’istanza c’è il Docfap, il Documento di fattibilità delle alternative progettuali, sul quale i due consiglieri chiedono un confronto in commissione che comprenda anche l’esame di possibili soluzioni differenti e il coinvolgimento delle associazioni di categoria.
Secondo Fratelli d’Italia, l’intervento su corso Garibaldi avrà un impatto significativo sotto il profilo urbanistico, viabilistico ed economico e richiede quindi un approfondimento già nella fase preliminare.
Consiglio e Balestra chiedono in particolare che la commissione affronti «l’esame e l’approfondimento del Docfap in essere relativamente al progetto di riqualificazione di corso Garibaldi, ai fini della successiva definizione progettuale», insieme alla «discussione e valutazione delle possibili soluzioni alternative».
Tra i punti indicati figura anche l’audizione delle associazioni di categoria del territorio, con l’obiettivo di coinvolgere nel confronto il tessuto produttivo e commerciale direttamente interessato dai lavori e dal futuro assetto della zona.