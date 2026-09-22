Formazione e lavoro per rilanciare l’entroterra, presentato a Ventimiglia il progetto “Tesori del Pontente”

Punta a formare 25 disoccupati come operatori agricoli e manutentori del verde, favorendo l’inserimento lavorativo e la valorizzazione dei terreni e delle eccellenze della val Verbone e della zona Intemelia

Ventimiglia. Formazione, occupazione e valorizzazione delle eccellenze agricole del territorio. È questo l’obiettivo di “Tesori del Ponente – Sviluppo locale e lavoro“, il progetto presentato oggi a Ventimiglia e inserito nel programma regionale Fse+ 2021-2027 della Regione Liguria, nell’ambito dell’avviso “Ri-generazione“. L’iniziativa punta a sostenere lo sviluppo dell’entroterra della zona Intemelia e della val Verbone, territori caratterizzati da una consolidata vocazione agricola e agroalimentare, attraverso percorsi formativi, tirocini e strumenti per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Il progetto, che vede come soggetto capofila il Centro Pastore, con la referente Daniela Biancheri, coinvolge i Comuni di Ventimiglia, San Biagio della Cima e Soldano, insieme a Coldiretti Imperia. Sono complessivamente 25 le persone che saranno formate: 15 operatori agricoli specializzati nelle colture del Ponente Ligure e 10 manutentori del verde, con una particolare attenzione anche alle tecniche di potatura in tree-climbing. Il target è rappresentato da disoccupati, inoccupati e inattivi maggiorenni, con una riserva del 30% dei posti destinata alle donne. Per il corso dedicato ai manutentori del verde è richiesto il possesso della licenza media.

L’obiettivo non è soltanto fornire una qualifica, ma creare concrete opportunità di inserimento lavorativo, mettendo in relazione le competenze acquisite con le esigenze delle imprese locali. Il progetto prevede infatti anche stage, tirocini e una piattaforma digitale dedicata all’incontro tra domanda e offerta, oltre alla creazione di una vera e propria “Banca della Terra“, pensata per favorire il recupero e la valorizzazione dei terreni disponibili.

«Il progetto nasce da un’analisi dei bisogni delle aziende, in un momento in cui il mondo del lavoro è particolarmente complesso – ha spiegato Enrico Ilariuzzi di Coldiretti Imperia –. Abbiamo quindi pensato al territorio vero e proprio. Parliamo anche di Banca della Terra: abbiamo un territorio fantastico e il nome stesso del progetto rappresenta queste eccellenze, ma non tutti conoscono i terreni che abbiamo a disposizione. Oggi la media delle aziende agricole è molto elevata e le nuove generazioni sono ancora poche quelle che hanno voglia di mettersi in gioco e stanno imparando questa professione. I terreni possono essere concessi in comodato, essere inseriti nella piattaforma e messi a disposizione di chi vuole intraprendere questo percorso, partecipando anche ai nostri progetti di formazione. La figura del coltivatore agricolo ha subito un’evoluzione: oggi è un imprenditore a tutti gli effetti e questo progetto lo dimostra».

Per Antonio Fimmanó, sindaco di Soldano, sarà importante dare ampia diffusione all’iniziativa e alle opportunità legate all’agricoltura: «È un progetto che deve essere divulgato – ha sottolineato –. Abbiamo sul territorio importanti aziende vitivinicole e una forte vocazione agricola che merita di essere valorizzata».

Sulla necessità di costruire una rete territoriale si è soffermata Milena Raco, assessore del Comune di Ventimiglia, ricordando la collaborazione avviata con il Centro Pastore: «Se oggi siamo qui è perché abbiamo deciso di collaborare per costruire qualcosa di concreto, per dare posti di lavoro e competenze a chi cerca un posto in questa società. Da qui nasce l’idea di stipulare un’intesa. Abbiamo creduto nel progetto perché sapevamo che poteva aprirsi un mondo nuovo. Penso sia essenziale coinvolgere tutti, perché non esistono Comuni di serie A e di serie B. I Comuni che emergono meno non valgono meno, ma hanno valori importanti da far conoscere. Vogliamo accompagnarci in questa avventura e crediamo che il progetto possa trovare una collocazione stabile nel nostro territorio».

Anche Simone Rotolo, sindaco di San Biagio della Cima, ha sottolineato il valore dell’iniziativa per la val Verbone. «Finalmente qualcuno si accorge della nostra valle. È stato fatto un lavoro enorme e non era facile. Il progetto porterà circa 300 mila euro sul territorio, cifre importanti, e noi cercheremo di fare la nostra parte. Abbiamo già avviato incontri con alcune aziende locali, che hanno manifestato la propria disponibilità a partecipare. Sono sicuro che funzionerà perché le aziende hanno bisogno di manodopera e avere la possibilità di assumere persone già formate rappresenta una spinta in più».

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla conoscenza delle colture tipiche liguri: «Molti stranieri lavorano qui, ma non hanno conoscenze specifiche, per esempio sulla mimosa», ha spiegato il sindaco, evidenziando come la formazione possa contribuire anche a incentivare la coltivazione dei terreni oggi abbandonati. «È un progetto importante a 360 gradi».

Il Centro Pastore, attraverso Mario Casella, ha chiarito la filosofia alla base dell’iniziativa: «Questo progetto non riguarda le fasce deboli, ma disoccupati, inoccupati e inattivi. Abbiamo la responsabilità di far partire dal Comune di Ventimiglia un ramo di sviluppo per tutto l’entroterra, in particolare per la val Verbone. Stiamo parlando di un settore dell’agroalimentare e, anche in questo caso, il filo conduttore è la formazione, che rappresenta il nostro core. Non si tratta soltanto di ottenere una qualifica, ma di arrivare all’inserimento lavorativo. Ci saranno tirocini, l’incrocio tra domanda e offerta, stage e attività direttamente sul campo: le persone andranno nelle aziende per vedere concretamente come si lavora».

Un passaggio centrale sarà rappresentato proprio dalla collaborazione con le imprese: «Abbiamo tutti i presupposti per far partire questo volano di sviluppo – ha aggiunto Casella –. Abbiamo un partner fortissimo che è Coldiretti. San Biagio della Cima e Soldano sono Comuni dell’entroterra con una fortissima vocazione agricola e agroalimentare, dove si sta sviluppando anche tutto l’indotto legato ai prodotti tipici e all’outdoor. Manca manodopera, mancano persone disposte anche ad arrampicarsi sugli alberi: da qui nasce “Tesori del Ponente”».

Il corso per operatore agricolo specializzato avrà una durata di sei mesi e prevede 300 ore complessive: 210 ore in aula, di cui 132 di teoria e 78 di pratica, e 90 ore di stage in azienda. Il percorso consentirà di conseguire l’attestato sulla sicurezza nei laboratori, l’attestato Osa/Haccp per l’igiene degli alimenti e l’abilitazione alla potatura in tree-climbing.

Il corso per manutentore del verde e potatore prevede invece 300 ore, di cui 240 in aula, con 152 ore di teoria e 88 di pratica, oltre a 60 ore di stage in azienda. Al termine sarà possibile ottenere l’attestato sulla sicurezza nei laboratori e l’abilitazione all’utilizzo dei prodotti fitosanitari.

È prevista inoltre un’azione specifica dedicata alla creazione e promozione d’impresa, della durata di 130 ore, di cui 100 in aula e 30 di stage, rivolta agli ex allievi interessati ad avviare un’attività o una partita Iva. Il percorso comprenderà 40 ore di imprenditività, 40 di marketing digitale e 20 di marketing territoriale, fornendo competenze gestionali, fiscali e promozionali.

A completare il progetto sarà la work experience, con tirocini extracurricolari della durata di sei mesi full time presso aziende o enti del territorio, accompagnati dal tutoraggio di Coldiretti Imperia. È prevista un’indennità di 500 euro al mese, interamente a carico del progetto, per un budget complessivo di 87.500 euro.

L’ultima azione, con un budget di 21.488 euro, riguarderà l’affiancamento e la diffusione dell’iniziativa, la promozione dei prodotti e dei servizi locali e la realizzazione della piattaforma digitale per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, alla quale sarà collegata anche la Banca della Terra. Sono previste complessivamente 474 ore di attività.

Il progetto si pone l’obiettivo di raggiungere, al termine del percorso un tasso di occupazione di almeno il 60% degli utenti formati, attraverso una formazione calibrata sui fabbisogni delle imprese, l’accompagnamento all’inserimento lavorativo e iniziative dedicate alla promozione delle produzioni e dei servizi del territorio.