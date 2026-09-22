Fine settimana intenso per la Kumiai Sanremo Judo
Da un lato la trasferta agonistica in Trentino, dall’altro l’attività di promozione in città
Sanremo. Weekend intenso per la Kumiai Sanremo Judo, impegnata con i propri tecnici su più fronti tra competizioni e manifestazioni sportive: da un lato la trasferta agonistica in Trentino, dall’altro l’attività di promozione in città.
Domenica 20 settembre, nella pista di atletica di Pian di Poma, la società ha preso parte all’evento organizzato dal Comune di Sanremo, portando il judo tra i più piccoli. Tanti giovanissimi si sono cimentati con capriole e prime tecniche sotto la guida dei collaboratori della Kumiai, in una giornata di gioco e scoperta che ha permesso di far conoscere questo sport a nuovi potenziali atleti.
Sabato 19 e domenica 20 settembre, invece, il palazzetto dello sport di Borgo Valsugana (Trento) ha ospitato il Trofeo Italia per le categorie Esordienti A e B, al quale la società matuziana ha partecipato con quattro atleti.
Esordienti B
- Daniele Capello (cat. -66 kg) ha vinto cinque incontri raggiungendo la finale e conquistando la medaglia d’argento. Il risultato lo porta al quinto posto della classifica generale italiana e, con ogni probabilità, gli garantisce la qualificazione alla finale nazionale in programma a dicembre al Centro Olimpico di Ostia (Roma).
- Matilde Calzia (cat. -44 kg), alla sua prima stagione agonistica e con pochissime gare alle spalle, ha incontrato sul proprio percorso due avversarie di alto livello, una delle quali si è poi qualificata per la finale per il terzo posto. Un’esperienza preziosa per un’atleta destinata a crescere.
- Saimon Semanjaku (cat. -55 kg), al debutto nella nuova categoria di peso, è stato eliminato al primo incontro senza accedere ai ripescaggi.
Esordienti A
- Valerio El Jassar (cat. -38 kg) ha superato tre incontri e disputato la finale, aggiudicandosi la medaglia d’argento. Dopo il bronzo conquistato nell’ultima tappa del Trofeo Italia in Piemonte, il giovane sanremese si conferma tra gli atleti under 13 più forti d’Italia.
Un bilancio più che positivo per lo staff tecnico della Kumiai Sanremo Judo, che può ritenersi pienamente soddisfatto dell’avvio della nuova stagione sportiva