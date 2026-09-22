Fine settimana intenso per la Kumiai Sanremo Judo

Domenica 20 settembre, nella pista di atletica di Pian di Poma, la società ha preso parte all’evento organizzato dal Comune di Sanremo, portando il judo tra i più piccoli. Tanti giovanissimi si sono cimentati con capriole e prime tecniche sotto la guida dei collaboratori della Kumiai, in una giornata di gioco e scoperta che ha permesso di far conoscere questo sport a nuovi potenziali atleti.