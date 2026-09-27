Fidas, il presidente nazionale Giovanni Musso: «La raccolta è buona, ma non basta: restano carenze di sangue»

Riva Ligure. La raccolta cresce, ma il sangue non basta ancora a garantire il fabbisogno degli ospedali italiani. Da Riva Ligure parte l’appello di Giovanni Musso, presidente nazionale Fidas, e Claudio Petrucci, presidente regionale e provinciale di Fidas Imperia, intervenuti ai festeggiamenti di San Maurizio dello scorso 22 settembre, durante i quali i volontari hanno ricevuto un riconoscimento.

«È stato un anno sicuramente buono dal punto di vista della raccolta – spiega Musso –. Il problema è che lo sforzo fatto dalla nostra federazione non è ancora sufficiente. Nelle ultime tre settimane sono emerse carenze importanti in regioni come Sicilia, Campania e Lazio sul fronte trasfusionale». Una situazione che, secondo il presidente nazionale, impone di mantenere alta l’attenzione. «Il lavoro delle associazioni e delle altre realtà presenti nel nostro Paese è fondamentale per permettere al sistema sanitario nazionale di far fronte alle esigenze della clinica, degli ospedali e, prima di tutto, dei pazienti. Con il sangue si creano i presupposti per curarli: rimane un gesto di responsabilità verso la nostra società».

L’appello di Petrucci guarda soprattutto alle nuove generazioni. «Dobbiamo per forza puntare sulle nuove leve, sui giovani. Abbiamo un’organizzazione che entra nelle scuole di tutta la provincia e abbiamo ragazzi che rispondono quasi al 70-80 per cento. Tante volte diciamo che sono una generazione che segue altre mode, più concentrata sui social. In parte è vero. Con noi, invece, dimostrano veramente di essere partecipi alla vita».

«Ricordiamoci che una sacca di sangue può salvare tre vite – prosegue Petrucci –. A Genova abbiamo un centro trapianti che lavora molto bene. L’anno scorso sono stati effettuati circa 240 trapianti e questo grazie anche a chi mette a disposizione il proprio sangue, perché senza non si potrebbero fare». Una risorsa che non può essere prodotta artificialmente. «Il sangue è una di quelle cose che in laboratorio non si è ancora riusciti a fare e quindi il donatore diventa essenziale. Ai giovani che ci stanno vedendo o ascoltando rivolgo un appello: venite a donare. Tra la compilazione del modulo e il prelievo ci vogliono circa venti minuti, non è nulla rispetto al grande gesto che viene compiuto».