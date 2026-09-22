Festival 2027, il Liceo Cassini a Milano alla presentazione del nuovo regolamento della kermesse

Sanremo. Si è alzato il sipario sul 77° Festival della Canzone Italiana. Nella sede Rai di Milano, lo showman Stefano De Martino – alla guida artistica e alla conduzione dell’edizione 2027 – e il vicedirettore Rai Prime Time Claudio Fasulo, hanno incontrato la stampa specializzata per illustrare il nuovo regolamento del Festival in programma a febbraio 2027 al teatro Ariston.