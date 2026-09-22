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Festival 2027, il Liceo Cassini a Milano alla presentazione del nuovo regolamento della kermesse
A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico, il Liceo e la dirigente Mara Ferrero hanno confermato la loro presenza in tutte le iniziative collaterali dell’evento
Sanremo. Si è alzato il sipario sul 77° Festival della Canzone Italiana. Nella sede Rai di Milano, lo showman Stefano De Martino – alla guida artistica e alla conduzione dell’edizione 2027 – e il vicedirettore Rai Prime Time Claudio Fasulo, hanno incontrato la stampa specializzata per illustrare il nuovo regolamento del Festival in programma a febbraio 2027 al teatro Ariston.
Un regolamento che, secondo le prime anticipazioni, punta a valorizzare la centralità della canzone, il legame con le nuove piattaforme e un sempre più stretto rapporto con il territorio e con le scuole.
Tra i presenti all’incontro milanese, anche un spettatore d’eccezione: il Liceo G.D. Cassini di Sanremo, rappresentato dallo scrittore e giornalista musicale Nico Donvito, direttore della testata giornalistica “Recensiamo Musica.”
Un legame non casuale. Proprio nell’Aula Magna del Cassini, negli scorsi anni, Nico Donvito ha presentato i suoi ultimi volumi dedicati alla storia del Festival: “Ho vinto il Festival di Sanremo” (La Bussola) e “Sanremo e la classifica del tempo – 100 canzoni non incoronate dal Festival diventate immortali” (Azzurra Music, 2026), diventati un punto di riferimento per gli studenti nel percorso di educazione alla musica e alla storia della canzone italiana.
A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico, il Liceo Cassini e la dirigente scolastica Mara Ferrero hanno confermato la loro presenza in tutte le iniziative collaterali che si legheranno al Festival di Sanremo 2027.